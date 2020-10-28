https://ria.ru/20201028/otstavki-1581914660.html

В Кремле прокомментировали отставки в регионах во время пандемии

Регионам виднее, нужны ли отставки в пиковые моменты пандемии, главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на складывающуюся там ситуацию, заявил... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:24

2020-10-28T13:24

2020-10-28T13:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

омская область

ростовская область

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Регионам виднее, нужны ли отставки в пиковые моменты пандемии, главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на складывающуюся там ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее после инцидентов, связанных с оказанием помощи больным с коронавирусной инфекцией, сообщалась об отстранении от работы в руководстве министерств здравоохранения <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской</a> и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской областей</a>."Это виднее самим регионам, на местах. Главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на напряженные условия, связанные с пандемией", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли регионам в пиковые моменты пандемии заниматься отставками.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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омская область

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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