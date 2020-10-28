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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/otstavki-1581914660.html
В Кремле прокомментировали отставки в регионах во время пандемии
Регионам виднее, нужны ли отставки в пиковые моменты пандемии, главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на складывающуюся там ситуацию, заявил... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:24
2020-10-28T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
омская область
ростовская область
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Регионам виднее, нужны ли отставки в пиковые моменты пандемии, главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на складывающуюся там ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее после инцидентов, связанных с оказанием помощи больным с коронавирусной инфекцией, сообщалась об отстранении от работы в руководстве министерств здравоохранения <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской</a> и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской областей</a>."Это виднее самим регионам, на местах. Главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на напряженные условия, связанные с пандемией", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли регионам в пиковые моменты пандемии заниматься отставками.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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омская область
ростовская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, омская область, ростовская область, общество

В Кремле прокомментировали отставки в регионах во время пандемии

13:24 28.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Регионам виднее, нужны ли отставки в пиковые моменты пандемии, главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на складывающуюся там ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее после инцидентов, связанных с оказанием помощи больным с коронавирусной инфекцией, сообщалась об отстранении от работы в руководстве министерств здравоохранения Ростовской и Омской областей.
"Это виднее самим регионам, на местах. Главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на напряженные условия, связанные с пандемией", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли регионам в пиковые моменты пандемии заниматься отставками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОмская областьРостовская областьОбщество
 
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