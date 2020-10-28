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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201028/oruzhie-1581937168.html
МВД Белоруссии назвало условия применения боевого оружия на протестах
Белорусские силовики будут использовать боевое оружие для пресечения преступных действий на протестах, когда все остальные методы "уже иссякли", заявил министр... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:57
2020-10-28T17:24
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Белорусские силовики будут использовать боевое оружие для пресечения преступных действий на протестах, когда все остальные методы "уже иссякли", заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев в интервью политологу Александру Сосновскому, которое опубликовал в <a href="https://t.me/s/bel_buj" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> Белорусский союз журналистов."И ничего страшного в этом заявлении нет", — добавил глава МВД. Он подчеркнул, что никто не говорит о применении боевого оружия против мирных протестующих без разбора.Начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков 16 октября уже комментировал возможность использования огнестрельного оружия против протестующих. Тогда он подчеркнул, что такое возможно для защиты мирных граждан в случае, если кто-то начнет оказывать "активное сопротивление", а также при нападении на силовиков. О возможном использования спецсредств и боевого оружия в МВД Белоруссии заявили 12 октября. В ведомстве указали, что протесты в стране крайне радикализировались. В минувшее воскресенье оппозиция провела в разных городах Белоруссии акции протеста. Наиболее крупное шествие прошло в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Эту акцию в районе улицы Орловской силовики пресекли с применением спецсредств и задержали некоторых участников.После прошедших 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, в стране начались массовые протестные акции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Протесты продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
По иному они и не поймут.
72
Сначала боевое оружие - а потом все остальное.
29
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
"Уберите детей с улиц, чтобы потом не было больно" - Лукашенко пригрозил родителям студентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил родителям студентов и школьников, которые выходят на несанкционированные акции оппозиции. Он попросил убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно.
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60
мвд белоруссии, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии назвало условия применения боевого оружия на протестах

14:57 28.10.2020 (обновлено: 17:24 28.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции во время акции протеста оппозиции "Народный ультиматум" в Минске
Сотрудники милиции во время акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 окт — РИА Новости. Белорусские силовики будут использовать боевое оружие для пресечения преступных действий на протестах, когда все остальные методы "уже иссякли", заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев в интервью политологу Александру Сосновскому, которое опубликовал в Telegram-канале Белорусский союз журналистов.
"И ничего страшного в этом заявлении нет", — добавил глава МВД.
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Он подчеркнул, что никто не говорит о применении боевого оружия против мирных протестующих без разбора.
"Человек совершает диверсию или террористический акт. Нападет на сотрудника милиции. Оказывает ему не просто сопротивление, а применяет насилие. Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом у сотрудника милиции: от физической силы до боевого оружия", — указал Караев.
Начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков 16 октября уже комментировал возможность использования огнестрельного оружия против протестующих. Тогда он подчеркнул, что такое возможно для защиты мирных граждан в случае, если кто-то начнет оказывать "активное сопротивление", а также при нападении на силовиков.
О возможном использования спецсредств и боевого оружия в МВД Белоруссии заявили 12 октября. В ведомстве указали, что протесты в стране крайне радикализировались.
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Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
В минувшее воскресенье оппозиция провела в разных городах Белоруссии акции протеста. Наиболее крупное шествие прошло в Минске. Эту акцию в районе улицы Орловской силовики пресекли с применением спецсредств и задержали некоторых участников.
После прошедших 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Протесты продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
 
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииБелоруссияВ мире
 
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