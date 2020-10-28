МВД Белоруссии назвало условия применения боевого оружия на протестах
14:57 28.10.2020 (обновлено: 17:24 28.10.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции во время акции протеста оппозиции "Народный ультиматум" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 28 окт — РИА Новости. Белорусские силовики будут использовать боевое оружие для пресечения преступных действий на протестах, когда все остальные методы "уже иссякли", заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев в интервью политологу Александру Сосновскому, которое опубликовал в Telegram-канале Белорусский союз журналистов.
"И ничего страшного в этом заявлении нет", — добавил глава МВД.
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Он подчеркнул, что никто не говорит о применении боевого оружия против мирных протестующих без разбора.
"Человек совершает диверсию или террористический акт. Нападет на сотрудника милиции. Оказывает ему не просто сопротивление, а применяет насилие. Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом у сотрудника милиции: от физической силы до боевого оружия", — указал Караев.
Начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков 16 октября уже комментировал возможность использования огнестрельного оружия против протестующих. Тогда он подчеркнул, что такое возможно для защиты мирных граждан в случае, если кто-то начнет оказывать "активное сопротивление", а также при нападении на силовиков.
О возможном использования спецсредств и боевого оружия в МВД Белоруссии заявили 12 октября. В ведомстве указали, что протесты в стране крайне радикализировались.
В минувшее воскресенье оппозиция провела в разных городах Белоруссии акции протеста. Наиболее крупное шествие прошло в Минске. Эту акцию в районе улицы Орловской силовики пресекли с применением спецсредств и задержали некоторых участников.
После прошедших 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Протесты продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.