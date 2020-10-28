https://ria.ru/20201028/oruzhie-1581937168.html

МВД Белоруссии назвало условия применения боевого оружия на протестах

Белорусские силовики будут использовать боевое оружие для пресечения преступных действий на протестах, когда все остальные методы "уже иссякли", заявил министр... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:57

2020-10-28T14:57

2020-10-28T17:24

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Белорусские силовики будут использовать боевое оружие для пресечения преступных действий на протестах, когда все остальные методы "уже иссякли", заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев в интервью политологу Александру Сосновскому, которое опубликовал в <a href="https://t.me/s/bel_buj" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> Белорусский союз журналистов."И ничего страшного в этом заявлении нет", — добавил глава МВД. Он подчеркнул, что никто не говорит о применении боевого оружия против мирных протестующих без разбора.Начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков 16 октября уже комментировал возможность использования огнестрельного оружия против протестующих. Тогда он подчеркнул, что такое возможно для защиты мирных граждан в случае, если кто-то начнет оказывать "активное сопротивление", а также при нападении на силовиков. О возможном использования спецсредств и боевого оружия в МВД Белоруссии заявили 12 октября. В ведомстве указали, что протесты в стране крайне радикализировались. В минувшее воскресенье оппозиция провела в разных городах Белоруссии акции протеста. Наиболее крупное шествие прошло в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Эту акцию в районе улицы Орловской силовики пресекли с применением спецсредств и задержали некоторых участников.После прошедших 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, в стране начались массовые протестные акции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Протесты продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

Илья Jlord По иному они и не поймут. 72

Людмила Комиссаренко (Никишина) Сначала боевое оружие - а потом все остальное. 29

57

белоруссия

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"Уберите детей с улиц, чтобы потом не было больно" - Лукашенко пригрозил родителям студентов Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил родителям студентов и школьников, которые выходят на несанкционированные акции оппозиции. Он попросил убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно. 2020-10-28T14:57 true PT1M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, белоруссия, в мире