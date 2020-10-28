https://ria.ru/20201028/omsk-1581891297.html

Замглавы областного Минздрава отстранили от должности после ЧП в Омске

Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:33

2020-10-28T11:33

2020-10-28T12:06

распространение нового коронавируса

михаил мурашко

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

александр бурков

омская область

происшествия

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<strong>ОМСК, 28 окт — РИА Новости</strong>. Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank">Омской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> отстранил от должности заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи населению, сообщается на <a href="http://omskportal.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> правительства области.Сейчас в областном Минздраве по поручению губернатора проходит проверка из-за инцидента с госпитализацией двух пожилых пациентов в тяжелом состоянии. Малова останется отстраненной от должности до окончания служебного расследования.Накануне вечером к зданию областного Минздрава в Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, а затем к ним присоединилась и третья, без пациентов. Так медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи №2.На ситуацию обратил внимание министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>. Он поручил провести тщательную проверку. Кроме того, проверки начали областной Минздрав и <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a>. По данным на утро, оба пациента живы и получают лечение.Всего в Омской области насчитывается более 2,3 тысячи коек для больных COVID-19. Как сообщали местные СМИ, число вызовов скорой в городе за последнее время выросло в три раза, а бригады снова стали простаивать в очередях на компьютерную томографию.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201028/omsk-1581873618.html

михаил мельников Надо еще раз наградить Голикову и Скворцову за "оптимизацию" российской медицины. (Арбидол) 76

Cт Прапор СССР А при чем тут зам ,должен ответить Сам! 44

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омская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), александр бурков, омская область, происшествия