https://ria.ru/20201028/omsk-1581891297.html
Замглавы областного Минздрава отстранили от должности после ЧП в Омске
Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:33
2020-10-28T11:33
2020-10-28T12:06
распространение нового коронавируса
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
александр бурков
омская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_5a64690927e8db344d2da0a50a399d85.jpg
<strong>ОМСК, 28 окт — РИА Новости</strong>. Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank">Омской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> отстранил от должности заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи населению, сообщается на <a href="http://omskportal.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> правительства области.Сейчас в областном Минздраве по поручению губернатора проходит проверка из-за инцидента с госпитализацией двух пожилых пациентов в тяжелом состоянии. Малова останется отстраненной от должности до окончания служебного расследования.Накануне вечером к зданию областного Минздрава в Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, а затем к ним присоединилась и третья, без пациентов. Так медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи №2.На ситуацию обратил внимание министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>. Он поручил провести тщательную проверку. Кроме того, проверки начали областной Минздрав и <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a>. По данным на утро, оба пациента живы и получают лечение.Всего в Омской области насчитывается более 2,3 тысячи коек для больных COVID-19. Как сообщали местные СМИ, число вызовов скорой в городе за последнее время выросло в три раза, а бригады снова стали простаивать в очередях на компьютерную томографию.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/omsk-1581873618.html
михаил мельников
Надо еще раз наградить Голикову и Скворцову за "оптимизацию" российской медицины. (Арбидол)
76
Cт Прапор СССР
А при чем тут зам ,должен ответить Сам!
44
13
омская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_2c03ff1440794f5a1b2386083ebe06be.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), александр бурков, омская область, происшествия
ОМСК, 28 окт — РИА Новости
. Губернатор Омской области Александр Бурков
отстранил от должности заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи населению, сообщается на сайте
правительства области.
Сейчас в областном Минздраве по поручению губернатора проходит проверка из-за инцидента с госпитализацией двух пожилых пациентов в тяжелом состоянии.
"Александр Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных", — говорится в сообщении. Результаты проверки должны быть представлены главе региона не позднее 5 ноября.
Малова останется отстраненной от должности до окончания служебного расследования.
Накануне вечером к зданию областного Минздрава в Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, а затем к ним присоединилась и третья, без пациентов. Так медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи №2.
На ситуацию обратил внимание министр здравоохранения России Михаил Мурашко
. Он поручил провести тщательную проверку. Кроме того, проверки начали областной Минздрав и Росздравнадзор
.
По данным на утро, оба пациента живы и получают лечение.
Всего в Омской области насчитывается более 2,3 тысячи коек для больных COVID-19. Как сообщали местные СМИ, число вызовов скорой в городе за последнее время выросло в три раза, а бригады снова стали простаивать в очередях на компьютерную томографию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.