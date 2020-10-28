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https://ria.ru/20201028/omsk-1581891297.html
Замглавы областного Минздрава отстранили от должности после ЧП в Омске
Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:33
2020-10-28T12:06
распространение нового коронавируса
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
александр бурков
омская область
происшествия
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<strong>ОМСК, 28 окт — РИА Новости</strong>. Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank">Омской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> отстранил от должности заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи населению, сообщается на <a href="http://omskportal.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> правительства области.Сейчас в областном Минздраве по поручению губернатора проходит проверка из-за инцидента с госпитализацией двух пожилых пациентов в тяжелом состоянии. Малова останется отстраненной от должности до окончания служебного расследования.Накануне вечером к зданию областного Минздрава в Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, а затем к ним присоединилась и третья, без пациентов. Так медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи №2.На ситуацию обратил внимание министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>. Он поручил провести тщательную проверку. Кроме того, проверки начали областной Минздрав и <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a>. По данным на утро, оба пациента живы и получают лечение.Всего в Омской области насчитывается более 2,3 тысячи коек для больных COVID-19. Как сообщали местные СМИ, число вызовов скорой в городе за последнее время выросло в три раза, а бригады снова стали простаивать в очередях на компьютерную томографию.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/omsk-1581873618.html
Надо еще раз наградить Голикову и Скворцову за "оптимизацию" российской медицины. (Арбидол)
76
А при чем тут зам ,должен ответить Сам!
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омская область
РИА Новости
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михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), александр бурков, омская область, происшествия

Замглавы областного Минздрава отстранили от должности после ЧП в Омске

11:33 28.10.2020 (обновлено: 12:06 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОМСК, 28 окт — РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи населению, сообщается на сайте правительства области.
Сейчас в областном Минздраве по поручению губернатора проходит проверка из-за инцидента с госпитализацией двух пожилых пациентов в тяжелом состоянии.
"Александр Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных", — говорится в сообщении. Результаты проверки должны быть представлены главе региона не позднее 5 ноября.
Малова останется отстраненной от должности до окончания служебного расследования.
Накануне вечером к зданию областного Минздрава в Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, а затем к ним присоединилась и третья, без пациентов. Так медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи №2.
На ситуацию обратил внимание министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он поручил провести тщательную проверку. Кроме того, проверки начали областной Минздрав и Росздравнадзор.
По данным на утро, оба пациента живы и получают лечение.
Всего в Омской области насчитывается более 2,3 тысячи коек для больных COVID-19. Как сообщали местные СМИ, число вызовов скорой в городе за последнее время выросло в три раза, а бригады снова стали простаивать в очередях на компьютерную томографию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Александр БурковОмская областьПроисшествия
 
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