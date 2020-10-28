https://ria.ru/20201028/obvinenie-1581868719.html

СК предъявил двум гражданам обвинение в нападении на посольство в Киеве

Российские следователи заочно предъявили двум гражданам РФ обвинение в нападении на посольство России на Украине в марте 2016 года, сообщила официальный... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:00

2020-10-28T09:00

2020-10-28T09:00

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

киев

украина

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Российские следователи заочно предъявили двум гражданам РФ обвинение в нападении на посольство России на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в марте 2016 года, сообщила официальный представитель СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Она также сообщила, что следствием получены доказательства того, что 6 марта 2016 года Агафонов, Белачеу и другие лица приняли участие в антироссийской акции, в ходе которой устроили погром российского посольства, причинив крупный материальный ущерб и нарушив нормальный режим работы посольства.Она подчеркнула, что следствием приняты меры к организации розыска Белачеу, проводится комплекс мероприятий, устанавливаются все лица, причастные к нападениям на российские дипобъекты на Украине и их должностных лиц.<a href="http://ria.ru/person_Pavel_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Петренко</a> отметила, что Михаил Агафонов также обвиняется в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.

https://ria.ru/20200815/1575814563.html

https://ria.ru/20190605/1555288185.html

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), киев, украина, происшествия