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СК предъявил двум гражданам обвинение в нападении на посольство в Киеве
Российские следователи заочно предъявили двум гражданам РФ обвинение в нападении на посольство России на Украине в марте 2016 года, сообщила официальный... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:00
2020-10-28T09:00
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
киев
украина
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Российские следователи заочно предъявили двум гражданам РФ обвинение в нападении на посольство России на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в марте 2016 года, сообщила официальный представитель СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Она также сообщила, что следствием получены доказательства того, что 6 марта 2016 года Агафонов, Белачеу и другие лица приняли участие в антироссийской акции, в ходе которой устроили погром российского посольства, причинив крупный материальный ущерб и нарушив нормальный режим работы посольства.Она подчеркнула, что следствием приняты меры к организации розыска Белачеу, проводится комплекс мероприятий, устанавливаются все лица, причастные к нападениям на российские дипобъекты на Украине и их должностных лиц.<a href="http://ria.ru/person_Pavel_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Петренко</a> отметила, что Михаил Агафонов также обвиняется в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.
https://ria.ru/20200815/1575814563.html
https://ria.ru/20190605/1555288185.html
киев
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), киев, украина, происшествия

СК предъявил двум гражданам обвинение в нападении на посольство в Киеве

09:00 28.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Киеве, где проходят выборы в единый день голосования. 18 сентября 2016
Здание посольства Российской Федерации в Киеве, где проходят выборы в единый день голосования. 18 сентября 2016 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Вовк
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские следователи заочно предъявили двум гражданам РФ обвинение в нападении на посольство России на Украине в марте 2016 года, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения в марте 2016 года на Посольство Российской Федерации на Украине, к уголовной ответственности привлечены двое граждан России Михаил Агафонов и Ирина Белачеу. Им заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной)", - сказала Петренко.
Полиция Украины охраняет здание посольства России в Киеве во время митинга в поддержку Надежды Савченко в марте 2016 года - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
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Она также сообщила, что следствием получены доказательства того, что 6 марта 2016 года Агафонов, Белачеу и другие лица приняли участие в антироссийской акции, в ходе которой устроили погром российского посольства, причинив крупный материальный ущерб и нарушив нормальный режим работы посольства.
"По этому уголовному делу уже установлены и привлечены к уголовной ответственности семь граждан Украины, в числе которых Татьяна Близнюк, Игорь Мосийчук, Владимир Кошовенко и другие. Они объявлены в розыск", - добавила Петренко.
Она подчеркнула, что следствием приняты меры к организации розыска Белачеу, проводится комплекс мероприятий, устанавливаются все лица, причастные к нападениям на российские дипобъекты на Украине и их должностных лиц.
Петренко отметила, что Михаил Агафонов также обвиняется в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)КиевУкраинаПроисшествия
 
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