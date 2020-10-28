https://ria.ru/20201028/moshenniki-1581897276.html
Эксперты рассказали об "усовершенствованном" телефонном мошенничестве
Call-центр мошенников "усовершенствовал тактику" обмана граждан, подключив к обзвону роботов. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на экспертов по... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:02
2020-10-28T12:02
2020-10-28T13:02
россия
group-ib
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Call-центр мошенников "усовершенствовал тактику" обмана граждан, подключив к обзвону роботов. Об этом пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсант"</a> со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.На первом этапе граждан обзванивает робот. Он сообщает о блокировке карты и просит перезвонить по определенному номеру. При перезвоне жертве отвечают "сотрудники службы безопасности банка".Новый подход позволяет удешевить "стоимость атаки" до 2,5-3,5 рубля за минуту и повысить ее конверсию (человек перезванивает мошенникам сам). По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, по такой схеме идут сотни звонков в день.Как отмечают эксперты Group-IB, раньше многие фальшивые call-центры работали из тюрем. Однако сейчас их организовывают на воле, а иногда даже за границей. Для нейтрализации call-центров необходимо международное взаимодействие на государственном уровне. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, достаточно позвонить в банк по номеру, указанному на его карте или официальном сайте, и поинтересоваться, действительно ли карту заблокировали. Также желательно установить защитное решение, определяющее мошеннические и спам-номера, напоминают эксперты.
https://ria.ru/20201024/moshennik-1581292247.html
https://ria.ru/20201022/moshenniki-1580919344.html
Александр Чебаров
Где карательная функция государства? Или нам таким образом навязывают покупку различных приложений для защиты?
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3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, group-ib, технологии, общество
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Call-центр мошенников "усовершенствовал тактику" обмана граждан, подключив к обзвону роботов. Об этом пишет газета "Коммерсант"
со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.
На первом этапе граждан обзванивает робот. Он сообщает о блокировке карты и просит перезвонить по определенному номеру. При перезвоне жертве отвечают "сотрудники службы безопасности банка".
Новый подход позволяет удешевить "стоимость атаки" до 2,5-3,5 рубля за минуту и повысить ее конверсию (человек перезванивает мошенникам сам). По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, по такой схеме идут сотни звонков в день.
Как отмечают эксперты Group-IB, раньше многие фальшивые call-центры работали из тюрем. Однако сейчас их организовывают на воле, а иногда даже за границей. Для нейтрализации call-центров необходимо международное взаимодействие на государственном уровне.
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, достаточно позвонить в банк по номеру, указанному на его карте или официальном сайте, и поинтересоваться, действительно ли карту заблокировали. Также желательно установить защитное решение, определяющее мошеннические и спам-номера, напоминают эксперты.