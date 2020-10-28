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https://ria.ru/20201028/moshenniki-1581897276.html
Эксперты рассказали об "усовершенствованном" телефонном мошенничестве
Call-центр мошенников "усовершенствовал тактику" обмана граждан, подключив к обзвону роботов. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на экспертов по... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:02
2020-10-28T13:02
россия
group-ib
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Call-центр мошенников "усовершенствовал тактику" обмана граждан, подключив к обзвону роботов. Об этом пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсант"</a> со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.На первом этапе граждан обзванивает робот. Он сообщает о блокировке карты и просит перезвонить по определенному номеру. При перезвоне жертве отвечают "сотрудники службы безопасности банка".Новый подход позволяет удешевить "стоимость атаки" до 2,5-3,5 рубля за минуту и повысить ее конверсию (человек перезванивает мошенникам сам). По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, по такой схеме идут сотни звонков в день.Как отмечают эксперты Group-IB, раньше многие фальшивые call-центры работали из тюрем. Однако сейчас их организовывают на воле, а иногда даже за границей. Для нейтрализации call-центров необходимо международное взаимодействие на государственном уровне. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, достаточно позвонить в банк по номеру, указанному на его карте или официальном сайте, и поинтересоваться, действительно ли карту заблокировали. Также желательно установить защитное решение, определяющее мошеннические и спам-номера, напоминают эксперты.
https://ria.ru/20201024/moshennik-1581292247.html
https://ria.ru/20201022/moshenniki-1580919344.html
Где карательная функция государства? Или нам таким образом навязывают покупку различных приложений для защиты?
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россия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, group-ib, технологии, общество

Эксперты рассказали об "усовершенствованном" телефонном мошенничестве

12:02 28.10.2020 (обновлено: 13:02 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтарт продаж новых iPhone в России
Старт продаж новых iPhone в России - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Call-центр мошенников "усовершенствовал тактику" обмана граждан, подключив к обзвону роботов. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.
На первом этапе граждан обзванивает робот. Он сообщает о блокировке карты и просит перезвонить по определенному номеру. При перезвоне жертве отвечают "сотрудники службы безопасности банка".
Пожилая женщина с банковской картой - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 02:11
Найдено главное отличие мошенника от банковского сотрудника
Новый подход позволяет удешевить "стоимость атаки" до 2,5-3,5 рубля за минуту и повысить ее конверсию (человек перезванивает мошенникам сам). По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, по такой схеме идут сотни звонков в день.
Как отмечают эксперты Group-IB, раньше многие фальшивые call-центры работали из тюрем. Однако сейчас их организовывают на воле, а иногда даже за границей. Для нейтрализации call-центров необходимо международное взаимодействие на государственном уровне.
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, достаточно позвонить в банк по номеру, указанному на его карте или официальном сайте, и поинтересоваться, действительно ли карту заблокировали. Также желательно установить защитное решение, определяющее мошеннические и спам-номера, напоминают эксперты.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 02:17
Эксперт рассказал, как заставить телефонного мошенника бросить трубку
 
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РоссияGroup-IBТехнологииОбщество
 
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