https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581999127.html

Минздрав объяснил указ согласовывать заявления сотрудников о COVID-19

В Минздраве прокомментировали решение о том, что его эксперты должны согласовывать свои заявления для прессы с ведомством. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T21:31

2020-10-28T21:31

2020-10-28T23:18

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коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> В Минздраве прокомментировали решение о том, что его эксперты должны согласовывать свои заявления для прессы с ведомством.Как заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, россияне должны иметь доступ к достоверной информации, а не к "досужим вымыслам".По его словам, ситуация заключается в том, что в названии многих учреждений и в статусе главных внештатных специалистов указывается на их принадлежность к Министерству здравоохранения. "Таким образом, едва ли не любое высказывание руководителей или сотрудников подведомственных Минздраву учреждений или главных внештатных специалистов трактуется средствами массовой информации и воспринимается аудиторией как позиция министерства", — сказал Кузнецов.Он пояснил, что сегодня появляются различные домыслы и прогнозы, порой диаметрально противоположные.По словам Кузнецова, от некоторых экспертов звучат рекомендации носить перчатки, другие утверждают, что лекарства от COVID-19 не существует, третьи советуют принимать антибиотики для профилактики, которые эффективны лишь при ряде осложнений. Он также добавил, что свои методические рекомендации публикуют различные организации, и в результате всего этого врачи путаются, каким именно правилам нужно следовать. Помощник министра подчеркнул, что рекомендация министерства по взаимодействию со СМИ не запрещает врачам комментировать различные аспекты своей работы, в том числе проблемные.Минздрав "приветствует открытость" всей системы здравоохранения, а в лице прессы видит "надежного союзника", помогающего вскрывать проблемы в отрасли, заключил Кузнецов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581894274.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество