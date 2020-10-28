Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581999127.html
Минздрав объяснил указ согласовывать заявления сотрудников о COVID-19
В Минздраве прокомментировали решение о том, что его эксперты должны согласовывать свои заявления для прессы с ведомством. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T21:31
2020-10-28T23:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580709187_0:119:3140:1885_1400x0_80_0_0_f92040e60ddc64986818686c7eac95ee.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> В Минздраве прокомментировали решение о том, что его эксперты должны согласовывать свои заявления для прессы с ведомством.Как заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, россияне должны иметь доступ к достоверной информации, а не к "досужим вымыслам".По его словам, ситуация заключается в том, что в названии многих учреждений и в статусе главных внештатных специалистов указывается на их принадлежность к Министерству здравоохранения. "Таким образом, едва ли не любое высказывание руководителей или сотрудников подведомственных Минздраву учреждений или главных внештатных специалистов трактуется средствами массовой информации и воспринимается аудиторией как позиция министерства", — сказал Кузнецов.Он пояснил, что сегодня появляются различные домыслы и прогнозы, порой диаметрально противоположные.По словам Кузнецова, от некоторых экспертов звучат рекомендации носить перчатки, другие утверждают, что лекарства от COVID-19 не существует, третьи советуют принимать антибиотики для профилактики, которые эффективны лишь при ряде осложнений. Он также добавил, что свои методические рекомендации публикуют различные организации, и в результате всего этого врачи путаются, каким именно правилам нужно следовать. Помощник министра подчеркнул, что рекомендация министерства по взаимодействию со СМИ не запрещает врачам комментировать различные аспекты своей работы, в том числе проблемные.Минздрав "приветствует открытость" всей системы здравоохранения, а в лице прессы видит "надежного союзника", помогающего вскрывать проблемы в отрасли, заключил Кузнецов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581894274.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580709187_216:338:2496:2048_1400x0_80_0_0_c6c61d9c2bd8219d91dc7a9466788fba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Минздрав объяснил указ согласовывать заявления сотрудников о COVID-19

21:31 28.10.2020 (обновлено: 23:18 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Машины скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Минздраве прокомментировали решение о том, что его эксперты должны согласовывать свои заявления для прессы с ведомством.
Как заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, россияне должны иметь доступ к достоверной информации, а не к "досужим вымыслам".
По его словам, ситуация заключается в том, что в названии многих учреждений и в статусе главных внештатных специалистов указывается на их принадлежность к Министерству здравоохранения.
"Таким образом, едва ли не любое высказывание руководителей или сотрудников подведомственных Минздраву учреждений или главных внештатных специалистов трактуется средствами массовой информации и воспринимается аудиторией как позиция министерства", — сказал Кузнецов.
Он пояснил, что сегодня появляются различные домыслы и прогнозы, порой диаметрально противоположные.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По словам Кузнецова, от некоторых экспертов звучат рекомендации носить перчатки, другие утверждают, что лекарства от COVID-19 не существует, третьи советуют принимать антибиотики для профилактики, которые эффективны лишь при ряде осложнений. Он также добавил, что свои методические рекомендации публикуют различные организации, и в результате всего этого врачи путаются, каким именно правилам нужно следовать.
Помощник министра подчеркнул, что рекомендация министерства по взаимодействию со СМИ не запрещает врачам комментировать различные аспекты своей работы, в том числе проблемные.
Минздрав "приветствует открытость" всей системы здравоохранения, а в лице прессы видит "надежного союзника", помогающего вскрывать проблемы в отрасли, заключил Кузнецов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 11:44Распространение нового коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в Москве
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
21:38В Испании нашли "российский след" в деле о независимости Каталонии
Лента новостейМолния