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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581970091.html
Немецкие вирусологи не смогли объяснить рост числа пациентов с COVID-19
Немецкие специалисты в 80% случаев заболеваний коронавирусом не знают, где произошло инфицирование и не в состоянии это прояснить, заявил министр экономики ФРГ... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:41
2020-10-28T17:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петер альтмайер
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости.</strong> Немецкие специалисты в 80% случаев заболеваний коронавирусом не знают, где произошло инфицирование и не в состоянии это прояснить, заявил министр экономики ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Peter_Altmajjer/" target="_blank" data-auto="true">Петер Альтмайер</a> заявил.Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> и главы регионов в среду проводят видеоконференцию, по итогам которой ожидается объявление "смягченного" локдауна почти на весь ноябрь. Помимо прочего, заведения общепита смогут работать только на вынос или путем доставки еды. Учреждения общественного питания, как и многие другие заведения сферы услуг, пострадали большего всего из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.Часть представителей ресторанного бизнеса сразу после появления первой информации о грядущем закрытии выступили с критикой такой политики, они указывают, что вспышек в их заведениях не фиксируется, а в работе соблюдаются меры инфекционной безопасности. Депутаты бундестага упоминали эту критику в своих вопросах к министру, но Альтмайер указал, что снижения контактов на 10-15%, что может произойти, если изъять из концепции "смягченного" локдауна закрытие заведений общепита, недостаточно, чтобы взять пандемию под контроль, для этого нужно снижать контакты "более чем на 50%", заявил министр.Поэтому, продолжил он, канцлер Меркель и главы регионов обсуждают, каким образом поступить в вопросе ограничения контактов "соразмерно". Он добавил, что рост числа новых заболеваний удваивается, что является "огромным" экспоненциальным ростом.Меркель накануне предупредила свою фракцию в бундестаге на закрытом заседании, что ресурсов палат интенсивной терапии при нынешних темпах роста заболеваний COVID-19 может хватить на 40 дней, писала газета Bild. В <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> за последние сутки выявили почти 15 тысяч новых случаев COVID-19, это рекордный показатель за все время пандемии для страны.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
https://ria.ru/20201028/simptomy-1581963688.html
у навального быстро определили))) но это же явно НОВИЧОК ЧОК ЧОК
10
2
германия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петер альтмайер, германия, в мире

Немецкие вирусологи не смогли объяснить рост числа пациентов с COVID-19

17:41 28.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Немецкие специалисты в 80% случаев заболеваний коронавирусом не знают, где произошло инфицирование и не в состоянии это прояснить, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил.
"Я могу только обратить ваше внимание на то, что РКИ (подчиненный минздраву Институт Роберта Коха, ведущий статистику по коронавирусу), который в этом совершенно точно, бесспорно, компетентен, указывает на то, что при 80% случаев инфицирования неизвестно и нельзя доказать, когда они случились. Это факт, мы не можем его прояснить", - заявил Альтмайер, отвечая на вопросы депутатов в бундестаге.
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27 октября, 20:21Распространение нового коронавируса
Россиян предупредили о "коварстве" коронавируса
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы регионов в среду проводят видеоконференцию, по итогам которой ожидается объявление "смягченного" локдауна почти на весь ноябрь. Помимо прочего, заведения общепита смогут работать только на вынос или путем доставки еды. Учреждения общественного питания, как и многие другие заведения сферы услуг, пострадали большего всего из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.
Часть представителей ресторанного бизнеса сразу после появления первой информации о грядущем закрытии выступили с критикой такой политики, они указывают, что вспышек в их заведениях не фиксируется, а в работе соблюдаются меры инфекционной безопасности. Депутаты бундестага упоминали эту критику в своих вопросах к министру, но Альтмайер указал, что снижения контактов на 10-15%, что может произойти, если изъять из концепции "смягченного" локдауна закрытие заведений общепита, недостаточно, чтобы взять пандемию под контроль, для этого нужно снижать контакты "более чем на 50%", заявил министр.
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Вчера, 17:17Распространение нового коронавируса
Названы симптомы "продолжительного" COVID-19
Поэтому, продолжил он, канцлер Меркель и главы регионов обсуждают, каким образом поступить в вопросе ограничения контактов "соразмерно". Он добавил, что рост числа новых заболеваний удваивается, что является "огромным" экспоненциальным ростом.
Меркель накануне предупредила свою фракцию в бундестаге на закрытом заседании, что ресурсов палат интенсивной терапии при нынешних темпах роста заболеваний COVID-19 может хватить на 40 дней, писала газета Bild. В Германии за последние сутки выявили почти 15 тысяч новых случаев COVID-19, это рекордный показатель за все время пандемии для страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петер АльтмайерГерманияВ мире
 
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