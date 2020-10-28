https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581970091.html

Немецкие вирусологи не смогли объяснить рост числа пациентов с COVID-19

Немецкие специалисты в 80% случаев заболеваний коронавирусом не знают, где произошло инфицирование и не в состоянии это прояснить, заявил министр экономики ФРГ... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:41

2020-10-28T17:41

2020-10-28T17:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

петер альтмайер

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости.</strong> Немецкие специалисты в 80% случаев заболеваний коронавирусом не знают, где произошло инфицирование и не в состоянии это прояснить, заявил министр экономики ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Peter_Altmajjer/" target="_blank" data-auto="true">Петер Альтмайер</a> заявил.Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> и главы регионов в среду проводят видеоконференцию, по итогам которой ожидается объявление "смягченного" локдауна почти на весь ноябрь. Помимо прочего, заведения общепита смогут работать только на вынос или путем доставки еды. Учреждения общественного питания, как и многие другие заведения сферы услуг, пострадали большего всего из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.Часть представителей ресторанного бизнеса сразу после появления первой информации о грядущем закрытии выступили с критикой такой политики, они указывают, что вспышек в их заведениях не фиксируется, а в работе соблюдаются меры инфекционной безопасности. Депутаты бундестага упоминали эту критику в своих вопросах к министру, но Альтмайер указал, что снижения контактов на 10-15%, что может произойти, если изъять из концепции "смягченного" локдауна закрытие заведений общепита, недостаточно, чтобы взять пандемию под контроль, для этого нужно снижать контакты "более чем на 50%", заявил министр.Поэтому, продолжил он, канцлер Меркель и главы регионов обсуждают, каким образом поступить в вопросе ограничения контактов "соразмерно". Он добавил, что рост числа новых заболеваний удваивается, что является "огромным" экспоненциальным ростом.Меркель накануне предупредила свою фракцию в бундестаге на закрытом заседании, что ресурсов палат интенсивной терапии при нынешних темпах роста заболеваний COVID-19 может хватить на 40 дней, писала газета Bild. В <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> за последние сутки выявили почти 15 тысяч новых случаев COVID-19, это рекордный показатель за все время пандемии для страны.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581963688.html

Руслан Якубик у навального быстро определили))) но это же явно НОВИЧОК ЧОК ЧОК 10

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петер альтмайер, германия, в мире