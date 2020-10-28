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Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице становится стабильнее, важно сохранить такую динамику. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:27
2020-10-28T16:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что ситуация с коронавирусом в столице становится стабильнее, важно сохранить такую динамику.Он отметил, что итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм.Собянин добавил, что были открыты резервные госпитали на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и <a href="http://ria.ru/location_Kommunarka_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Коммунарке</a>. С учетом этих дополнительных мощностей московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

15:27 28.10.2020 (обновлено: 16:32 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя для пациентов с COVID-19, открывшегося в автомобильном торговом центр "Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя для пациентов с COVID-19, открывшегося в автомобильном торговом центр Москва - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице становится стабильнее, важно сохранить такую динамику.

"Ситуация в городе становится стабильнее, и важно её сохранить. Это возможно сделать только совместными усилиями. Спасибо за понимание и терпение", - сообщил Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм.

"Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики. Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%. При этом объемы тестирования продолжают расти. В прошлый четверг вышли на очередной рекорд – 93,2 тысячи ПЦР-тестов в сутки. Стабилизировался и уровень госпитализации – примерно 1200 пациентов ежедневно. Рост за неделю 3%", - сообщил мэр.

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Собянин добавил, что были открыты резервные госпитали на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке. С учетом этих дополнительных мощностей московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности.

"Свободно около пяти тысяч коронавирусных коек – почти в 2 раза больше, чем месяц назад. Необходимости в перепрофилировании обычных больниц для лечения ковида сегодня нет. Город сохраняет достаточные объемы экстренной и плановой медицинской помощи", - сообщил Собянин.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
 
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