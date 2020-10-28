https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581942712.html
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице становится стабильнее, важно сохранить такую динамику. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:27
2020-10-28T15:27
2020-10-28T16:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что ситуация с коронавирусом в столице становится стабильнее, важно сохранить такую динамику.Он отметил, что итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм.Собянин добавил, что были открыты резервные госпитали на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и <a href="http://ria.ru/location_Kommunarka_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Коммунарке</a>. С учетом этих дополнительных мощностей московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва