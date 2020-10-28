Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

"Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики. Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%. При этом объемы тестирования продолжают расти. В прошлый четверг вышли на очередной рекорд – 93,2 тысячи ПЦР-тестов в сутки. Стабилизировался и уровень госпитализации – примерно 1200 пациентов ежедневно. Рост за неделю 3%", - сообщил мэр.