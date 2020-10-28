https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581924383.html
Путин заявил, что говорить о второй волне пандемии в России рано
Речи о второй волне коронавируса в России нет, заявил на совещании с членами правительства Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:06
2020-10-28T14:06
2020-10-28T16:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Речи о второй волне коронавируса в России нет, заявил на совещании с членами правительства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. Президент отметил, что власти следят за ситуацией, идет работа на экспертном уровне, но вопросов остается немало. Также Путин поручил бесплатно обеспечивать лекарствами пациентов с COVID-19, которые болеют в легкой форме и лечатся амбулаторно. На эти цели направят более пяти миллиардов рублей, добавил президент. "Я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно", — подчеркнул он.Всего регионам на борьбу с коронавирусом незамедлительно дополнительно выделят десять миллиардов рублей, добавил Путин. Он уточнил, что деньги пойдут на транспортное обслуживание тех, кто в этом нуждается, на закупку средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы и проведение тестирований. При этом он призвал и губернаторов не забывать о своей ответственности. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионах неоднозначная. По ее словам, по данным на конец минувшей недели, в 38 субъектах заболеваемость растет, в 18 регионах ситуация нестабильная, в 29 — положение относительно стабильно. "На сегодняшний день в стране развернуто 223,1 тысячи коронавирусных коек, из них 123 тысячи коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тысячи коек оснащены аппаратами ИВЛ. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90%. А в пяти занято более 95% коечного фонда", — добавила она.Вице-премьер заверила президента, что правительство вместе с регионами приложит все усилия для преодоления сложной ситуации с коронавирусом в стране. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/zdravookhranenie-1581909005.html
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581901740.html
Пётр Наумов
А масочный режим опять это как первая волна вернулась? Или это просто нашли записи путина из бункера во время первой волны?
166
Сергей Архангельский
Ну из бункера то конечно может и рано🤷♂️
155
90
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581926057_111:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_4bf9831e066d979c37d1bc434edf0b8b.jpg
Путин: "Мы не говорим о второй волне пандемии"
Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства
2020-10-28T14:06
true
PT0M21S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Речи о второй волне коронавируса в России нет, заявил на совещании с членами правительства Владимир Путин
.
"Мы не говорим, там, о какой-то второй волне, но как вот мы совсем недавно, еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно реагировать на происходящие события".
Президент отметил, что власти следят за ситуацией, идет работа на экспертном уровне, но вопросов остается немало.
Также Путин поручил бесплатно обеспечивать лекарствами пациентов с COVID-19, которые болеют в легкой форме и лечатся амбулаторно. На эти цели направят более пяти миллиардов рублей, добавил президент.
"Я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно", — подчеркнул он.
Всего регионам на борьбу с коронавирусом незамедлительно дополнительно выделят десять миллиардов рублей, добавил Путин. Он уточнил, что деньги пойдут на транспортное обслуживание тех, кто в этом нуждается, на закупку средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы и проведение тестирований.
"Нужно самым серьезным образом отнестись к тому, что нужно сделать прямо сейчас. Если нужно разворачивать дополнительные койки — значит нужно это делать. Если необходимость что-то перепрофилировать — не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме, — но если есть такая необходимость, оцените, пожалуйста, эту необходимость, посоветуйтесь со специалистами Минздрава, со своими специалистами, поближе будьте к ним в этот период времени. И принимайте соответствующие решения", — обратился Путин к членам правительства.
При этом он призвал и губернаторов не забывать о своей ответственности.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионах неоднозначная. По ее словам, по данным на конец минувшей недели, в 38 субъектах заболеваемость растет, в 18 регионах ситуация нестабильная, в 29 — положение относительно стабильно.
"На сегодняшний день в стране развернуто 223,1 тысячи коронавирусных коек, из них 123 тысячи коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тысячи коек оснащены аппаратами ИВЛ. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90%. А в пяти занято более 95% коечного фонда", — добавила она.
Вице-премьер заверила президента, что правительство вместе с регионами приложит все усилия для преодоления сложной ситуации с коронавирусом в стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.