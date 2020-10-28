Путин рассчитывает на достойную реализацию плана по достижению наццелей
14:02 28.10.2020 (обновлено: 14:55 28.10.2020)
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на достойную реализацию единого плана по достижению национальных целей.
Глава правительства Михаил Мишустин доложил Путину о том, что разработка единого плана по достижению национальных целей завершена.
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"Теперь дело, как в народе говорят, за малым: надо этот план реализовывать. Мы работаем в этом направлении, уже достаточно эффективно развернута работа в целом, широким фронтом движемся. Но вот после того, как и вот этот документ появляется на свет, ориентиры становятся еще более понятными, более ясными. Рассчитываю на то, что все мы вместе приложим максимальные усилия к его достойной реализации", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Он поблагодарил премьер-министра РФ и всех, кто принимал участие в этой масштабной работе.
"Это большая важная веха в нашей общей работе, потому что без четкого ясного понимания, определения целей, инструментов достижения этих целей, решения стоящих перед нами задач, конечно, трудно рассчитывать на эффективную работу всего государственного аппарата", - отметил Путин.