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Путин рассчитывает на достойную реализацию плана по достижению наццелей
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на достойную реализацию единого плана по достижению национальных целей. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:02
2020-10-28T14:55
михаил мишустин
владимир путин
политика
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассчитывает на достойную реализацию единого плана по достижению национальных целей.Глава правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> доложил Путину о том, что разработка единого плана по достижению национальных целей завершена.Он поблагодарил премьер-министра РФ и всех, кто принимал участие в этой масштабной работе.
https://ria.ru/20201028/vyzovy-1581930904.html
https://ria.ru/20201008/mishustin-1578808578.html
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михаил мишустин, владимир путин, политика, общество

Путин рассчитывает на достойную реализацию плана по достижению наццелей

14:02 28.10.2020 (обновлено: 14:55 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на достойную реализацию единого плана по достижению национальных целей.
Глава правительства Михаил Мишустин доложил Путину о том, что разработка единого плана по достижению национальных целей завершена.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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"Теперь дело, как в народе говорят, за малым: надо этот план реализовывать. Мы работаем в этом направлении, уже достаточно эффективно развернута работа в целом, широким фронтом движемся. Но вот после того, как и вот этот документ появляется на свет, ориентиры становятся еще более понятными, более ясными. Рассчитываю на то, что все мы вместе приложим максимальные усилия к его достойной реализации", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Он поблагодарил премьер-министра РФ и всех, кто принимал участие в этой масштабной работе.
"Это большая важная веха в нашей общей работе, потому что без четкого ясного понимания, определения целей, инструментов достижения этих целей, решения стоящих перед нами задач, конечно, трудно рассчитывать на эффективную работу всего государственного аппарата", - отметил Путин.
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