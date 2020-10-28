Путин рассчитывает на достойную реализацию плана по достижению наццелей

"Теперь дело, как в народе говорят, за малым: надо этот план реализовывать. Мы работаем в этом направлении, уже достаточно эффективно развернута работа в целом, широким фронтом движемся. Но вот после того, как и вот этот документ появляется на свет, ориентиры становятся еще более понятными, более ясными. Рассчитываю на то, что все мы вместе приложим максимальные усилия к его достойной реализации", - сказал Путин на совещании с членами правительства.