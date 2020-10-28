Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России
14:00 28.10.2020 (обновлено: 15:03 28.10.2020)
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России продолжает осложняться, среднесуточный прирост заболеваемости составляет 1%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Ситуация продолжает осложняться. Среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно", - сказала она в ходе совещания президента России с членами правительства.
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионах России является неоднозначной, на конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается рост заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная, тогда как в 29 регионах положение относительно стабильно, заявила Татьяна Голикова.
"В регионах ситуация различается. На конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная, в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания", - сказала она в ходе совещания президента России с членами правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф