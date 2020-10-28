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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581922493.html
Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России продолжает осложняться, среднесуточный прирост заболеваемости составляет 1%, заявила... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:00
2020-10-28T15:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России продолжает осложняться, среднесуточный прирост заболеваемости составляет 1%, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионах России является неоднозначной, на конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается рост заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная, тогда как в 29 регионах положение относительно стабильно, заявила Татьяна Голикова.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Голикова: "Ситуация с коронавирусом в РФ продолжает усложняться"
Владимир Путин провел совещание с членами Правительства
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России

14:00 28.10.2020 (обновлено: 15:03 28.10.2020)
 
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России продолжает осложняться, среднесуточный прирост заболеваемости составляет 1%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Ситуация продолжает осложняться. Среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно", - сказала она в ходе совещания президента России с членами правительства.
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионах России является неоднозначной, на конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается рост заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная, тогда как в 29 регионах положение относительно стабильно, заявила Татьяна Голикова.
"В регионах ситуация различается. На конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная, в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания", - сказала она в ходе совещания президента России с членами правительства.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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