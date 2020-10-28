https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581922493.html

Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России продолжает осложняться, среднесуточный прирост заболеваемости составляет 1%, заявила... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:00

2020-10-28T14:00

2020-10-28T15:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России продолжает осложняться, среднесуточный прирост заболеваемости составляет 1%, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионах России является неоднозначной, на конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается рост заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная, тогда как в 29 регионах положение относительно стабильно, заявила Татьяна Голикова.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581924383.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Голикова: "Ситуация с коронавирусом в РФ продолжает усложняться" Владимир Путин провел совещание с членами Правительства 2020-10-28T14:00 true PT1M12S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество