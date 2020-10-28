https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581901117.html

В Минске частично приостановили оказание плановой медпомощи

Оказание плановой медицинской помощи частично приостанавливается в Минске в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:21

2020-10-28T12:21

2020-10-28T12:21

распространение нового коронавируса

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Оказание плановой медицинской помощи частично приостанавливается в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Минского горисполкома Дмитрий Чередниченко.Он подчеркнул, что не останавливается оказание плановой помощи детям. "Также продолжится оказание плановой травматологической, гинекологической, офтальмологической и онкологической помощи. По этим направлениям будет оказываться плановая помощь в том порядке, в котором и оказывалась в не задействованных под коронавирус больницах или отделениях", - подчеркнул Чередниченко.По его информации, эпидситуация по коронавирусу в Минске прогнозируемая. "Конечно, мы ожидали вторую волну - она плавно-нарастающая. Эта ситуация позволила нам спокойно и постепенно включиться в процесс оказания медпомощи. В июле, августе и сентябре наблюдались спорадические случаи заболевания COVID-19. Мы специально не разбирали в больницах конструктивные приспособления – шлюзы, перекрытия и т.д. Теперь все отделения готовы и далее работать как "ковидные", - отметил Чередниченко.По данным властей, в рамках борьбы с инфекцией в столице <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> развернуто 2068 коек, есть более 100 аппаратов ИВЛ в реанимациях, подготовлен план действий на любой сценарий и развитие событий, причем учтены уроки "первой волны" заболевания. Согласно сообщению, средствами индивидуальной защиты обеспечены все учреждения здравоохранения."Мы имеем постоянный запас примерно на месяц-полтора, по некоторым позициям больше. У нас есть культура обращения со средствами индивидуальной защиты, они тратятся более рационально", - сказал представитель комитета. Медикам, работающим с пациентами с COVID-19, осуществляются денежные доплаты.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. По данным на вторник, число официально зарегистрированных случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии за сутки возросло на 902, до 94 609, умерли еще четыре заболевших, всего с начала распространения инфекции в стране скончались 965 пациентов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580544613.html

https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире