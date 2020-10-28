В Минске частично приостановили оказание плановой медпомощи
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи частично приостанавливается в Минске в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Минского горисполкома Дмитрий Чередниченко.
"В столице приостанавливают плановую помощь для людей с хронической кардиопатологией. Также временно перестанут оказывать плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь", - приводит слова Чередниченко пресс-служба минздрава в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что не останавливается оказание плановой помощи детям. "Также продолжится оказание плановой травматологической, гинекологической, офтальмологической и онкологической помощи. По этим направлениям будет оказываться плановая помощь в том порядке, в котором и оказывалась в не задействованных под коронавирус больницах или отделениях", - подчеркнул Чередниченко.
По его информации, эпидситуация по коронавирусу в Минске прогнозируемая. "Конечно, мы ожидали вторую волну - она плавно-нарастающая. Эта ситуация позволила нам спокойно и постепенно включиться в процесс оказания медпомощи. В июле, августе и сентябре наблюдались спорадические случаи заболевания COVID-19. Мы специально не разбирали в больницах конструктивные приспособления – шлюзы, перекрытия и т.д. Теперь все отделения готовы и далее работать как "ковидные", - отметил Чередниченко.
По данным властей, в рамках борьбы с инфекцией в столице Белоруссии развернуто 2068 коек, есть более 100 аппаратов ИВЛ в реанимациях, подготовлен план действий на любой сценарий и развитие событий, причем учтены уроки "первой волны" заболевания. Согласно сообщению, средствами индивидуальной защиты обеспечены все учреждения здравоохранения.
"Мы имеем постоянный запас примерно на месяц-полтора, по некоторым позициям больше. У нас есть культура обращения со средствами индивидуальной защиты, они тратятся более рационально", - сказал представитель комитета. Медикам, работающим с пациентами с COVID-19, осуществляются денежные доплаты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. По данным на вторник, число официально зарегистрированных случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии за сутки возросло на 902, до 94 609, умерли еще четыре заболевших, всего с начала распространения инфекции в стране скончались 965 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф