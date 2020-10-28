Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581901117.html
В Минске частично приостановили оказание плановой медпомощи
Оказание плановой медицинской помощи частично приостанавливается в Минске в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:21
2020-10-28T12:21
распространение нового коронавируса
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:132:3167:1913_1400x0_80_0_0_19aacc9f03714d5f3a32fcacbb4c3088.jpg
<strong>МИНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Оказание плановой медицинской помощи частично приостанавливается в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Минского горисполкома Дмитрий Чередниченко.Он подчеркнул, что не останавливается оказание плановой помощи детям. "Также продолжится оказание плановой травматологической, гинекологической, офтальмологической и онкологической помощи. По этим направлениям будет оказываться плановая помощь в том порядке, в котором и оказывалась в не задействованных под коронавирус больницах или отделениях", - подчеркнул Чередниченко.По его информации, эпидситуация по коронавирусу в Минске прогнозируемая. "Конечно, мы ожидали вторую волну - она плавно-нарастающая. Эта ситуация позволила нам спокойно и постепенно включиться в процесс оказания медпомощи. В июле, августе и сентябре наблюдались спорадические случаи заболевания COVID-19. Мы специально не разбирали в больницах конструктивные приспособления – шлюзы, перекрытия и т.д. Теперь все отделения готовы и далее работать как "ковидные", - отметил Чередниченко.По данным властей, в рамках борьбы с инфекцией в столице <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> развернуто 2068 коек, есть более 100 аппаратов ИВЛ в реанимациях, подготовлен план действий на любой сценарий и развитие событий, причем учтены уроки "первой волны" заболевания. Согласно сообщению, средствами индивидуальной защиты обеспечены все учреждения здравоохранения."Мы имеем постоянный запас примерно на месяц-полтора, по некоторым позициям больше. У нас есть культура обращения со средствами индивидуальной защиты, они тратятся более рационально", - сказал представитель комитета. Медикам, работающим с пациентами с COVID-19, осуществляются денежные доплаты.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. По данным на вторник, число официально зарегистрированных случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии за сутки возросло на 902, до 94 609, умерли еще четыре заболевших, всего с начала распространения инфекции в стране скончались 965 пациентов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580544613.html
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_436:0:3167:2048_1400x0_80_0_0_fadfda233850087a48632c2f27f7e78f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В Минске частично приостановили оказание плановой медпомощи

12:21 28.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи частично приостанавливается в Минске в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Минского горисполкома Дмитрий Чередниченко.

"В столице приостанавливают плановую помощь для людей с хронической кардиопатологией. Также временно перестанут оказывать плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь", - приводит слова Чередниченко пресс-служба минздрава в своем Telegram-канале.

Ситуация в городах России в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 19:21Распространение нового коронавируса
Ученые рассказали о долгосрочных последствиях заражения коронавирусом
Он подчеркнул, что не останавливается оказание плановой помощи детям. "Также продолжится оказание плановой травматологической, гинекологической, офтальмологической и онкологической помощи. По этим направлениям будет оказываться плановая помощь в том порядке, в котором и оказывалась в не задействованных под коронавирус больницах или отделениях", - подчеркнул Чередниченко.
По его информации, эпидситуация по коронавирусу в Минске прогнозируемая. "Конечно, мы ожидали вторую волну - она плавно-нарастающая. Эта ситуация позволила нам спокойно и постепенно включиться в процесс оказания медпомощи. В июле, августе и сентябре наблюдались спорадические случаи заболевания COVID-19. Мы специально не разбирали в больницах конструктивные приспособления – шлюзы, перекрытия и т.д. Теперь все отделения готовы и далее работать как "ковидные", - отметил Чередниченко.
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 20:21Распространение нового коронавируса
Россиян предупредили о "коварстве" коронавируса
По данным властей, в рамках борьбы с инфекцией в столице Белоруссии развернуто 2068 коек, есть более 100 аппаратов ИВЛ в реанимациях, подготовлен план действий на любой сценарий и развитие событий, причем учтены уроки "первой волны" заболевания. Согласно сообщению, средствами индивидуальной защиты обеспечены все учреждения здравоохранения.
"Мы имеем постоянный запас примерно на месяц-полтора, по некоторым позициям больше. У нас есть культура обращения со средствами индивидуальной защиты, они тратятся более рационально", - сказал представитель комитета. Медикам, работающим с пациентами с COVID-19, осуществляются денежные доплаты.
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 04:10Распространение нового коронавируса
Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. По данным на вторник, число официально зарегистрированных случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии за сутки возросло на 902, до 94 609, умерли еще четыре заболевших, всего с начала распространения инфекции в стране скончались 965 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
21:38В Испании нашли "российский след" в деле о независимости Каталонии
Лента новостейМолния