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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581895718.html
Вирусолог объяснил снижение числа новых случаев COVID-19 в Москве
На снижение количества новых выявленных случаев коронавируса в Москве влияют в основном введенные ограничения, однако возможны и случайные воздействия, сообщил... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:53
2020-10-28T11:53
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> На снижение количества новых выявленных случаев коронавируса в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> влияют в основном введенные ограничения, однако возможны и случайные воздействия, сообщил РИА Новости вирусолог, доктор медицинских наук <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее Роспотребнадзор отметил, что в Москве выявили минимальное с 8 октября количество заболевших COVID-19. Оперштаб в свою очередь сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 16 202, до 1 563 976. В Москве зафиксировано 3 670, в Петербурге – 727 и в Подмосковье – 505.При этом на уточняющий вопрос о том могла ли на статистику повлиять, например, погода, вирусолог ответил, что "это маловероятно". По его мнению, именно человеческая сознательность оказала ключевую роль."Плюс различные случайные воздействия. Когда идет эпидемия, вы считаете все эти случаи, записываете их, тут может быть и человеческий фактор. Это же не очень закономерно идет, не то что кто-то на компьютере отсчитывает. Это и есть колебания", - добавил Альтштейн.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Вирусолог объяснил снижение числа новых случаев COVID-19 в Москве

11:53 28.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир в медицинской маске в вагоне поезда на станции метро "Марьино" Московского метрополитена
Пассажир в медицинской маске в вагоне поезда на станции метро Марьино Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На снижение количества новых выявленных случаев коронавируса в Москве влияют в основном введенные ограничения, однако возможны и случайные воздействия, сообщил РИА Новости вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Ранее Роспотребнадзор отметил, что в Москве выявили минимальное с 8 октября количество заболевших COVID-19. Оперштаб в свою очередь сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 16 202, до 1 563 976. В Москве зафиксировано 3 670, в Петербурге – 727 и в Подмосковье – 505.

"Возможно, сказывается то ужесточение мероприятий, которое 15 числа было введено. Как раз кончается инкубационный период, и мы уже имеем снижение. Это хорошо, будем наблюдать дальше", - прокомментировал цифры Альтштейн.

При этом на уточняющий вопрос о том могла ли на статистику повлиять, например, погода, вирусолог ответил, что "это маловероятно". По его мнению, именно человеческая сознательность оказала ключевую роль.
"Плюс различные случайные воздействия. Когда идет эпидемия, вы считаете все эти случаи, записываете их, тут может быть и человеческий фактор. Это же не очень закономерно идет, не то что кто-то на компьютере отсчитывает. Это и есть колебания", - добавил Альтштейн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
 
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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