https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581895718.html

Вирусолог объяснил снижение числа новых случаев COVID-19 в Москве

На снижение количества новых выявленных случаев коронавируса в Москве влияют в основном введенные ограничения, однако возможны и случайные воздействия, сообщил... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:53

2020-10-28T11:53

2020-10-28T11:53

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> На снижение количества новых выявленных случаев коронавируса в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> влияют в основном введенные ограничения, однако возможны и случайные воздействия, сообщил РИА Новости вирусолог, доктор медицинских наук <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее Роспотребнадзор отметил, что в Москве выявили минимальное с 8 октября количество заболевших COVID-19. Оперштаб в свою очередь сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 16 202, до 1 563 976. В Москве зафиксировано 3 670, в Петербурге – 727 и в Подмосковье – 505.При этом на уточняющий вопрос о том могла ли на статистику повлиять, например, погода, вирусолог ответил, что "это маловероятно". По его мнению, именно человеческая сознательность оказала ключевую роль."Плюс различные случайные воздействия. Когда идет эпидемия, вы считаете все эти случаи, записываете их, тут может быть и человеческий фактор. Это же не очень закономерно идет, не то что кто-то на компьютере отсчитывает. Это и есть колебания", - добавил Альтштейн.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество