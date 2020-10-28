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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581885952.html
В Москве за сутки госпитализировали 1202 пациента с COVID-19
Более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ находится 323 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:04
2020-10-28T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, на ИВЛ находится 323 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что 8,2% среди заболевших коронавирусом составляют дети, 45,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет. Еще 10,4% от числа заболевших - это пациенты в возрасте от 66 до 79 лет, а 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве за сутки госпитализировали 1202 пациента с COVID-19

11:04 28.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Машины скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировано в Москве за сутки, на ИВЛ находится 323 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтверждено 3670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1202 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 323 человека", - сообщили в оперштабе.

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Коронавирус в Москве: новые ограничения
Уточняется, что 8,2% среди заболевших коронавирусом составляют дети, 45,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет. Еще 10,4% от числа заболевших - это пациенты в возрасте от 66 до 79 лет, а 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
 
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