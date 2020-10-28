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https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581884063.html
Министр здравоохранения Крыма пойдет работать в коронавирусный госпиталь
Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко сообщил, что будет работать врачом в госпитале Симферополя, где лечат больных коронавирусом. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:50
2020-10-28T10:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
симферополь
республика крым
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко сообщил, что будет работать врачом в госпитале <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a>, где лечат больных коронавирусом."Я, Сергей Валерьевич, рядовой член нашей 40-тысячной команды медработников республики, принял решение на добровольных началах с учетом статуса государственного служащего идти работать в ковидный госпиталь – 7-ю горбольницу", - сказал Остапенко в ходе заседания штаба по профилактике коронавирусной инфекции. Он напомнил, что в Крыму сложилась нехватка медработников для лечения больных пневмониями.Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> поблагодарил министра за это решение, выразив надежду, что это поможет вовлечь новых медработников в процесс борьбы с заболеванием. Аксенов сказал, что все медработники Крыма будут награждены и поощрены, решается вопрос об организации их отдыха.Остапенко до назначения министром в конце сентября 2020 года работал главным врачом ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко" в Крыму.Работу в госпитале Остапенко будет совмещать с работой министра здравоохранения.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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симферополь
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, симферополь, республика крым

Министр здравоохранения Крыма пойдет работать в коронавирусный госпиталь

10:50 28.10.2020
 
© Фото : @Александр Остапенко/FacebookМинистр здравоохранения Крыма Александр Остапенко
Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : @Александр Остапенко/Facebook
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко сообщил, что будет работать врачом в госпитале Симферополя, где лечат больных коронавирусом.
"Я, Сергей Валерьевич, рядовой член нашей 40-тысячной команды медработников республики, принял решение на добровольных началах с учетом статуса государственного служащего идти работать в ковидный госпиталь – 7-ю горбольницу", - сказал Остапенко в ходе заседания штаба по профилактике коронавирусной инфекции. Он напомнил, что в Крыму сложилась нехватка медработников для лечения больных пневмониями.
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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В Крыму выявили вспышку COVID-19 в республиканской психбольнице
Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил министра за это решение, выразив надежду, что это поможет вовлечь новых медработников в процесс борьбы с заболеванием. Аксенов сказал, что все медработники Крыма будут награждены и поощрены, решается вопрос об организации их отдыха.
Остапенко до назначения министром в конце сентября 2020 года работал главным врачом ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко" в Крыму.
Работу в госпитале Остапенко будет совмещать с работой министра здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСимферопольРеспублика Крым
 
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