https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581882976.html

Назван регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп - в Чечне (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T10:43

2020-10-28T10:43

2020-10-28T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

чукотский автономный округ

чеченская республика (чечня)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп - в Чечне (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

чукотский автономный округ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чукотский автономный округ, чеченская республика (чечня), общество