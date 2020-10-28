https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581882976.html
Назван регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп - в Чечне (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:43
2020-10-28T10:43
2020-10-28T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
чукотский автономный округ
чеченская республика (чечня)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп - в Чечне (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
россия
чукотский автономный округ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чукотский автономный округ, чеченская республика (чечня), общество