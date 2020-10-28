https://ria.ru/20201028/konkurs-1581929379.html

Мэром Нижнего Новгорода стал победитель конкурса "Лидеры России"

Победитель конкурса "Лидеры России" Юрий Шалабаев возглавил администрацию Нижнего Новгорода. Его кандидатуру на пост главы региональной столицы утвердила... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:26

2020-10-28T14:26

2020-10-28T14:26

юрий шалабаев

"лидеры россии"

нижний новгород

алексей комиссаров

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Победитель конкурса "Лидеры России" Юрий Шалабаев возглавил администрацию Нижнего Новгорода. Его кандидатуру на пост главы региональной столицы утвердила городская дума, сообщили в пресс-службе АНО "Россия – страна возможностей".На данный момент это уже третий участника конкурса, ставший мэром города. Ранее главой администрации города Учалы Республики Башкортостан был назначен полуфиналист третьего сезона Ильмир Газизов, полуфиналист второго сезона конкурса Тимур Закирзянов в прошлом году был избран главой города Урая Ханты-Мансийского автономного округа."Все участники конкурса "Лидеры России" проходят серьезный отбор. Проект позволяет формировать резерв из квалифицированных, ответственных, мотивированных на высокий результат руководящих кадров. За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 220 участников: среди них один стал сенатором Совета Федерации, двое были избраны губернаторами, шестеро были назначены заместителями федеральных министров", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Также назначения в Нижегородской области получили еще несколько победителей, финалистов и полуфиналистов "Лидеров России". В частности, Алексей Алехин возглавил исполком нижегородского отделения Общероссийского народного фронта, Илья Штокман назначен на должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и директора департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры. Сергей Васянин стал советником губернатора Нижегородской области на общественных началах, Роман Беагон был назначен руководителем департамента культуры нижегородской администрации.Юрий Шалабаев до назначения в конце 2019 года заместителем главы администрации Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области. 6 мая 2020 года был назначен первым заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, исполняющим полномочия главы города.Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проекта. Проект проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В 2020 году на конкурс поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

https://ria.ru/20201027/konkurs-1581729548.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий шалабаев, "лидеры россии", нижний новгород, алексей комиссаров, общество