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Действие системы чек-ин в Москве продлили до 29 ноября
Действие системы чек-ин в заведениях Москвы продлевается до 29 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:19
2020-10-28T15:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Действие системы чек-ин в заведениях <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> продлевается до 29 ноября, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Действие системы чек-ин продлевается до 29 ноября 2020 года", - написал Собянин на своём официальном сайте.По его словам, по итогам первой недели работы к системе чек-ин присоединились свыше 1,5 тысячи городских развлекательных заведений."Среди них – немало ресторанов и гостиниц, на которых действие указа о чек-инах формально не распространяется. Но они добровольно пошли на этот шаг, т.к. осознают свою ответственность перед посетителями", - отметил мэр.Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тысяч номеров телефонов, что позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса и должны принять необходимые меры предосторожности, добавил Собянин.Он отметил, что в дальнейшем такую систему будут внедрять и в подразделениях правительства Москвы.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Действие системы чек-ин в Москве продлили до 29 ноября

15:19 28.10.2020 (обновлено: 15:35 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПлакат с QR-кодом при входе в бар "Волчья стая" в Москве
Плакат с QR-кодом при входе в бар Волчья стая в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Действие системы чек-ин в заведениях Москвы продлевается до 29 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Действие системы чек-ин продлевается до 29 ноября 2020 года", - написал Собянин на своём официальном сайте.
По его словам, по итогам первой недели работы к системе чек-ин присоединились свыше 1,5 тысячи городских развлекательных заведений.
"Среди них – немало ресторанов и гостиниц, на которых действие указа о чек-инах формально не распространяется. Но они добровольно пошли на этот шаг, т.к. осознают свою ответственность перед посетителями", - отметил мэр.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тысяч номеров телефонов, что позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса и должны принять необходимые меры предосторожности, добавил Собянин.
Он отметил, что в дальнейшем такую систему будут внедрять и в подразделениях правительства Москвы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
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