https://ria.ru/20201028/kody-1581941562.html

Действие системы чек-ин в Москве продлили до 29 ноября

Действие системы чек-ин в заведениях Москвы продлевается до 29 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:19

2020-10-28T15:19

2020-10-28T15:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Действие системы чек-ин в заведениях <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> продлевается до 29 ноября, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Действие системы чек-ин продлевается до 29 ноября 2020 года", - написал Собянин на своём официальном сайте.По его словам, по итогам первой недели работы к системе чек-ин присоединились свыше 1,5 тысячи городских развлекательных заведений."Среди них – немало ресторанов и гостиниц, на которых действие указа о чек-инах формально не распространяется. Но они добровольно пошли на этот шаг, т.к. осознают свою ответственность перед посетителями", - отметил мэр.Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тысяч номеров телефонов, что позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса и должны принять необходимые меры предосторожности, добавил Собянин.Он отметил, что в дальнейшем такую систему будут внедрять и в подразделениях правительства Москвы.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество