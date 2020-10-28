https://ria.ru/20201028/kinoprokat-1581924240.html

Толстой: кинопрокатная отрасль получит более четырех миллиардов рублей

Правительство РФ до конца года собирается выделить до 4,2 миллиарда рублей на поддержку кинопрокатной отрасли, пострадавшей на фоне пандемии, заявил на... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:06

2020-10-28T14:06

2020-10-28T14:22

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ до конца года собирается выделить до 4,2 миллиарда рублей на поддержку кинопрокатной отрасли, пострадавшей на фоне пандемии, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" советник президента Владимир Толстой.Президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета по культуре и искусству во вторник, предложил в условиях пандемии поддерживать преимущественно те предприятия кинопроката, которые показывают российские фильмы."Определена предельная сумма возможной поддержки данного сектора в размере 4,2 миллиарда рублей, которые до конца нынешнего года будут выделены правительством из резервного фонда для того, чтобы действительно удержать на плаву. Единственное, что еще не окончательно утверждено, - это порядок выплаты и механизм, как за счет этих средств поддержать одновременно и кинотеатры, и чтобы выплачены были долги кинотеатров прокатным компаниям и кинопроизводителям, которые уже накопились за это время", - рассказал Толстой.Выступая на заседании совета, Толстой отмечал, что доходы кинотеатров на фоне пандемии в 2020 году сократятся на 60%, что составляет 35 миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20201028/kinoteatry-1581921872.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, владимир толстой, владимир путин, экономика