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https://ria.ru/20201028/khabarovsk-1581902007.html
Дегтярев заявил о возросшем интересе к Хабаровску
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что москвичи настороженно восприняли его заявления о переносе российской столицы на Дальний Восток,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:25
2020-10-28T12:25
дальний восток
михаил дегтярев
москва
хабаровск
общество
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<strong>ХАБАРОВСК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> заявил, что москвичи настороженно восприняли его заявления о переносе российской столицы на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a>, но интерес к <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровску</a> повысился.В начале октября на первом заседании народного совета Дегтярев заявлял, что столица России через 20-30 лет может переместиться в один из городов Дальнего Востока, возможно, в Хабаровск.По словам Дегтярева, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> его знакомые уже интересуются квартирами, репертуаром театров и музеями в Хабаровске.Хабаровск, по его мнению, сможет претендовать на статус столицы России, если остановить отток населения и решить инфраструктурные проблемы. "И я многое готов сделать, чтобы это было так, чтобы дороги хорошие, мосты, остров Уссурийский, университеты и так далее, то есть здесь будущее. И оно неизбежно. Поэтому кто отсюда уезжает, ваши квартиры и дома мы займем и будем дальше… обустраивать Хабаровский край. Здесь то, что растет на земле, очень вкусное. И мы будем сельское хозяйство поднимать. И сеять не только сою, но и овощи и другие культуры", - заявил глава региона.
https://realty.ria.ru/20201028/gektar-1581874038.html
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дальний восток
москва
хабаровск
РИА Новости
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дальний восток, михаил дегтярев, москва, хабаровск, общество

Дегтярев заявил о возросшем интересе к Хабаровску

12:25 28.10.2020
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
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ХАБАРОВСК, 28 окт — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что москвичи настороженно восприняли его заявления о переносе российской столицы на Дальний Восток, но интерес к Хабаровску повысился.
В начале октября на первом заседании народного совета Дегтярев заявлял, что столица России через 20-30 лет может переместиться в один из городов Дальнего Востока, возможно, в Хабаровск.
"Отнеслись настороженно… Я им рассказываю всем, кого знаю здесь в Москве, как здесь (в Хабаровске) хорошо. Поэтому интерес к Хабаровску повысился после моего заявления. Все готовятся. Возможно, это может показаться немного забавным, но я искренне в это верю. И сделаю все для того, чтобы это случилось", - сказал Дегтярев во время онлайн-конференции, посвященной 100 дням его работы в должности врио главы региона.
По словам Дегтярева, в Москве его знакомые уже интересуются квартирами, репертуаром театров и музеями в Хабаровске.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время совещания в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Хабаровск, по его мнению, сможет претендовать на статус столицы России, если остановить отток населения и решить инфраструктурные проблемы. "И я многое готов сделать, чтобы это было так, чтобы дороги хорошие, мосты, остров Уссурийский, университеты и так далее, то есть здесь будущее. И оно неизбежно. Поэтому кто отсюда уезжает, ваши квартиры и дома мы займем и будем дальше… обустраивать Хабаровский край. Здесь то, что растет на земле, очень вкусное. И мы будем сельское хозяйство поднимать. И сеять не только сою, но и овощи и другие культуры", - заявил глава региона.
 
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Дальний ВостокМихаил ДегтяревМоскваХабаровскОбщество
 
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