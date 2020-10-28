Карабах заявил обстреле азербайджанскими силами города Шуши
10:10 28.10.2020 (обновлено: 10:34 28.10.2020)
ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в среду об обстреле азербайджанскими ВС города Шуши.
"Только что под обстрел попал город Шуши. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в селе Юхары-Киямаддинли Агджабединского района в Азербайджане.
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Последствия обстрела в селе Юхары-Киямаддинли Агджабединского района в Азербайджане.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина с автоматом возле сбитого беспилотника в Степанакерте.
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Мужчина с автоматом возле сбитого беспилотника в Степанакерте.
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Последствия обстрела в селе Юхары-Киямаддинли Агджабединского района в Азербайджане.
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Мужчина с автоматом возле сбитого беспилотника в Степанакерте.
Отмечается, что в ночь на 28 октября в населенных пунктах Карабаха было относительно спокойно: накануне вечером мишенью азербайджанский сил были города Мартуни и Аскеран, а после полуночи сохранялась стабильно напряженная обстановка без обстрелов.
"С утра параллельно с боевыми действиями Азербайджан возобновил обстрел мирных населенных пунктов. Обстановка близ села Аветараноц остается напряженной", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.