https://ria.ru/20201028/kadyrov-1581958938.html

Кадыров заявил о готовности уйти с поста из-за позиции по Макрону

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram объяснил свое обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону после его заявления о карикатурах на пророка Мухаммеда. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:48

2020-10-28T16:48

2020-10-28T18:54

россия

эммануэль макрон

пророк мухаммед

дмитрий песков

франция

в мире

рамзан кадыров

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> в Telegram объяснил свое обращение к президенту <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлю Макрону</a> после его заявления о карикатурах на пророка Мухаммеда.Накануне Кадыров осудил французского лидера за высказывания в поддержку карикатур на пророка. Он обвинил Макрона в поддержке провокаций и добавил, что президент Франции "завуалировано призывает мусульман совершать преступления". Кадыров призвал Макрона прекратить религиозные нападки и провокации "пока еще не поздно". Комментируя это, пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что главы субъектов не занимаются внешней политикой. Он добавил, что по этим вопросам следует ориентироваться на линию главы государства.В публикации Кадыров подчеркнул, что обращался к президенту Франции не как политик, а как мусульманин, и добавил, что готов повторить свои слова. Он подчеркнул, что обладает таким правом, как человек, которые любит свою религию и строго соблюдает ее постулаты."За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!" — подчеркнул глава Чечни.В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Он заявил о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей. Поводом для выступления Макрона стало жестокое убийство учителя истории Самюэля Пати, демонстрировавшего карикатуры на пророка Мухаммеда.Ранее президент Франции, комментируя новые публикации карикатур сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, заявил, что в стране существует "свобода богохульствовать". После убийства учителя, Макрон подчеркнул что во Франции не откажутся от публикации карикатур.

https://ria.ru/20201027/makron-1581792887.html

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

Влад Тёплыйстан Кадыров красавчик!!!👍 307

Вася Тычё когда ты в должности, да ещё и с небольшой армией, ты не обычный человек, который говорит что хочет. 180

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россия

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эммануэль макрон, пророк мухаммед, дмитрий песков, франция, в мире, рамзан кадыров