https://ria.ru/20201028/ikornitsy-1581976304.html
Госдума передумала закупать позолоченные икорницы
Госдума России отменила запрос цен на сувенирную продукцию в виде позолоченных икорниц и пиал, выполненных в технике "Златоустовская гравюра", следует из данных РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T18:19
2020-10-28T18:19
2020-10-28T19:52
россия
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдума России</a> отменила запрос цен на сувенирную продукцию в виде позолоченных икорниц и пиал, выполненных в технике "Златоустовская гравюра", следует из данных портала госзакупок.Ранее на сайте госзакупок появились сведения о запросе цен, согласно которому Госдума планирует до конца 2020 года закупить сувенирную продукцию, выполненную в технике "Златоустовская гравюра", — это позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы, кубки. Сам тендер не объявлялся, информация была опубликована в разделе "Планирование". В СМИ появилась информация о предполагаемых ценах на такую продукцию — некоторые издания называли сумму до 600 тысяч рублей. Но в Госдуме пояснили РИА Новости, что поступившие коммерческие предложения предлагают цены в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей.В среду заказчик опубликовал извещение об отмене запроса цен.
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/obschestvo-1577518691.html
sizif8
Придется депутатам икру простой ложкой есть из простых мисок.
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Александр Аникин
Правильно, чего мелочиться? Они должны быть золотыми, как и ёршик Валентины Ивановны. Народное достояние! Россия - щедрая душа! Мечты сбываются!
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество