https://ria.ru/20201028/gosarkhiv-1581950478.html

Комплекс Госархива в Обнинске станет самым крупным в СНГ

Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов назвал будущий комплекс Госархива РФ в Обнинске (Калужская область) самым крупным и современным на... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:11

2020-10-28T16:11

2020-10-28T16:11

калужская область

россия

владислав шапша

андрей артизов

калужская область

обнинск

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<strong>КАЛУГА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Руководитель Федерального архивного агентства <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Artizov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Артизов</a> назвал будущий комплекс Госархива РФ в <a href="http://ria.ru/location_Obninsk/" target="_blank" data-auto="true">Обнинске</a> (Калужская область) самым крупным и современным на территории СНГ, сообщило правительство региона.В среду в <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a> состоялось совместное заседание коллегий Федерального архивного агентства и департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.По его словам, в Обнинске строится "самый крупный и самый современный в странах <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> объект для хранения электронных документов на современных носителях". Артизов поблагодарил губернатора Калужской области Владислава Шапшу за то, что регион делает все необходимое для эффективной реализации этого федерального проекта. Шапша, говоря о деятельности архивных учреждений области, назвал их хранителями памяти о многовековой истории региона.Директор департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш также акцентировал внимание на том, что работа белорусских архивов нацелена на "сохранение богатого документального наследия страны, популяризацию и обеспечение широкого доступа людей к документам". Он отметил, что в числе новых вызовов для них – работа с электронными документами. Для этого необходимо осваивать современные способы решения задач, информационные технологии, и опыт российских специалистов будет полезен белорусской стороне, сказал Кураш.Государственный архив РФ – это крупнейший федеральный архив, в хранилищах которого собраны уникальные документы разных эпох. Одной из главных его проблем стал дефицит площадей. В этой связи в конце 2018 года правительство России приняло решение о выделении из резервного фонда средств на начало проектирования архивного комплекса в Обнинске. Торжественная церемония закладки первого камня состоялась в начале сентября текущего года.

https://ria.ru/20201001/sinagoga-1578065440.html

https://ria.ru/20201026/kaluga-1581647309.html

россия

калужская область

обнинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владислав шапша, андрей артизов, калужская область, обнинск