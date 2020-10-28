Комплекс Госархива в Обнинске станет самым крупным в СНГ
КАЛУГА, 28 окт – РИА Новости. Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов назвал будущий комплекс Госархива РФ в Обнинске (Калужская область) самым крупным и современным на территории СНГ, сообщило правительство региона.
В среду в Калуге состоялось совместное заседание коллегий Федерального архивного агентства и департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии.
"Мы ведем активную международную деятельность в направлении сохранения историко-документального наследия и гуманитарного сотрудничества", - заявил Артизов.
По его словам, в Обнинске строится "самый крупный и самый современный в странах СНГ объект для хранения электронных документов на современных носителях". Артизов поблагодарил губернатора Калужской области Владислава Шапшу за то, что регион делает все необходимое для эффективной реализации этого федерального проекта. Шапша, говоря о деятельности архивных учреждений области, назвал их хранителями памяти о многовековой истории региона.
"Сотрудники собирают, изучают, систематизируют огромные фонды документов. Эти материалы помогают узнать историю развития общества, получить истинную картину произошедшего, дать объективную оценку событиям. Архивы имеют большую общественную, научную, культурную значимость. Они несут важную гуманитарную функцию, обеспечивая социальную защиту граждан, соблюдение их прав и законных интересов", - подчеркнул губернатор.
Директор департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш также акцентировал внимание на том, что работа белорусских архивов нацелена на "сохранение богатого документального наследия страны, популяризацию и обеспечение широкого доступа людей к документам". Он отметил, что в числе новых вызовов для них – работа с электронными документами. Для этого необходимо осваивать современные способы решения задач, информационные технологии, и опыт российских специалистов будет полезен белорусской стороне, сказал Кураш.
Государственный архив РФ – это крупнейший федеральный архив, в хранилищах которого собраны уникальные документы разных эпох. Одной из главных его проблем стал дефицит площадей. В этой связи в конце 2018 года правительство России приняло решение о выделении из резервного фонда средств на начало проектирования архивного комплекса в Обнинске. Торжественная церемония закладки первого камня состоялась в начале сентября текущего года.