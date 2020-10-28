https://ria.ru/20201028/golodovka-1581938833.html
Атамбаев прекратил голодовку после перевода в колонию
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прекратил голодовку после перевода из столичного СИЗО-1 в колонию, где заключенные имеют доступ к квалифицированной... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:06
2020-10-28T15:06
2020-10-28T15:07
алмазбек атамбаев
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прекратил голодовку после перевода из столичного СИЗО-1 в колонию, где заключенные имеют доступ к квалифицированной медицинской помощи, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.По словам Слесарева, он был переведен из СИЗО-1 в колонию №47 вечером во вторник по решению комиссии Госслужбы исполнения наказаний.В понедельник адвокат экс-президента Сергей Слесарев сообщил РИА Новости, что Атамбаев после перевода из СИЗО ГКНБ в столичный СИЗО-1 объявил голодовку из-за плохих условий содержания в камере. Во вторник комиссия ГСИН приняла решение о переводе Атамбаева в ИК-47, где у заключенных есть доступ к квалифицированной медицинской помощи.Экс-президент был освобожден из СИЗО ГКНБ своими сторонниками на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Однако 10 октября он был вновь задержан сотрудниками спецслужб страны.Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также в настоящий момент продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента, по которому ему может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.
https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580153366.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алмазбек атамбаев, киргизия, в мире
БИШКЕК, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прекратил голодовку после перевода из столичного СИЗО-1 в колонию, где заключенные имеют доступ к квалифицированной медицинской помощи, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.
"Алмазбек Шаршенович прекратил голодовку в связи с тем, что его требование о переводе было выполнено. Чувствует себя нормально, давление и вчера, и сегодня у него низкое, но в целом нормально", - заявил адвокат.
По словам Слесарева, он был переведен из СИЗО-1 в колонию №47 вечером во вторник по решению комиссии Госслужбы исполнения наказаний.
В понедельник адвокат экс-президента Сергей Слесарев сообщил РИА Новости, что Атамбаев после перевода из СИЗО ГКНБ в столичный СИЗО-1 объявил голодовку из-за плохих условий содержания в камере. Во вторник комиссия ГСИН приняла решение о переводе Атамбаева в ИК-47, где у заключенных есть доступ к квалифицированной медицинской помощи.
Экс-президент был освобожден из СИЗО ГКНБ своими сторонниками на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Однако 10 октября он был вновь задержан сотрудниками спецслужб страны.
Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также в настоящий момент продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента, по которому ему может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.