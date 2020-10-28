Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201028/golodovka-1581938833.html
Атамбаев прекратил голодовку после перевода в колонию
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прекратил голодовку после перевода из столичного СИЗО-1 в колонию, где заключенные имеют доступ к квалифицированной... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:06
2020-10-28T15:07
алмазбек атамбаев
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579053643_0:0:1620:911_1400x0_80_0_0_9f974d9a6cb754639523bb1db30c5c59.jpg
<strong>БИШКЕК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прекратил голодовку после перевода из столичного СИЗО-1 в колонию, где заключенные имеют доступ к квалифицированной медицинской помощи, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.По словам Слесарева, он был переведен из СИЗО-1 в колонию №47 вечером во вторник по решению комиссии Госслужбы исполнения наказаний.В понедельник адвокат экс-президента Сергей Слесарев сообщил РИА Новости, что Атамбаев после перевода из СИЗО ГКНБ в столичный СИЗО-1 объявил голодовку из-за плохих условий содержания в камере. Во вторник комиссия ГСИН приняла решение о переводе Атамбаева в ИК-47, где у заключенных есть доступ к квалифицированной медицинской помощи.Экс-президент был освобожден из СИЗО ГКНБ своими сторонниками на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Однако 10 октября он был вновь задержан сотрудниками спецслужб страны.Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также в настоящий момент продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента, по которому ему может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.
https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580153366.html
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579053643_0:0:1440:1080_1400x0_80_0_0_07a4d39a525f674bc03d1ad2b186f5cf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алмазбек атамбаев, киргизия, в мире

Атамбаев прекратил голодовку после перевода в колонию

15:06 28.10.2020 (обновлено: 15:07 28.10.2020)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековЭкс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев на митинге в Бишкеке
Экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев на митинге в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прекратил голодовку после перевода из столичного СИЗО-1 в колонию, где заключенные имеют доступ к квалифицированной медицинской помощи, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.
"Алмазбек Шаршенович прекратил голодовку в связи с тем, что его требование о переводе было выполнено. Чувствует себя нормально, давление и вчера, и сегодня у него низкое, но в целом нормально", - заявил адвокат.
По словам Слесарева, он был переведен из СИЗО-1 в колонию №47 вечером во вторник по решению комиссии Госслужбы исполнения наказаний.
В понедельник адвокат экс-президента Сергей Слесарев сообщил РИА Новости, что Атамбаев после перевода из СИЗО ГКНБ в столичный СИЗО-1 объявил голодовку из-за плохих условий содержания в камере. Во вторник комиссия ГСИН приняла решение о переводе Атамбаева в ИК-47, где у заключенных есть доступ к квалифицированной медицинской помощи.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на митинге своих сторонников у памятника Манасу в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 16:23Протесты в Бишкеке
Глава ГКНБ Киргизии рассказал о ситуации с делом против Атамбаева
Экс-президент был освобожден из СИЗО ГКНБ своими сторонниками на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Однако 10 октября он был вновь задержан сотрудниками спецслужб страны.
Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также в настоящий момент продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента, по которому ему может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.
 
Обсудить0
Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвали уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
21:38В Испании нашли "российский след" в деле о независимости Каталонии
Лента новостейМолния