https://ria.ru/20201028/golodovka-1581938833.html

Атамбаев прекратил голодовку после перевода в колонию

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прекратил голодовку после перевода из столичного СИЗО-1 в колонию, где заключенные имеют доступ к квалифицированной... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:06

2020-10-28T15:06

2020-10-28T15:07

алмазбек атамбаев

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прекратил голодовку после перевода из столичного СИЗО-1 в колонию, где заключенные имеют доступ к квалифицированной медицинской помощи, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.По словам Слесарева, он был переведен из СИЗО-1 в колонию №47 вечером во вторник по решению комиссии Госслужбы исполнения наказаний.В понедельник адвокат экс-президента Сергей Слесарев сообщил РИА Новости, что Атамбаев после перевода из СИЗО ГКНБ в столичный СИЗО-1 объявил голодовку из-за плохих условий содержания в камере. Во вторник комиссия ГСИН приняла решение о переводе Атамбаева в ИК-47, где у заключенных есть доступ к квалифицированной медицинской помощи.Экс-президент был освобожден из СИЗО ГКНБ своими сторонниками на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Однако 10 октября он был вновь задержан сотрудниками спецслужб страны.Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также в настоящий момент продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента, по которому ему может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.

https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580153366.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, киргизия, в мире