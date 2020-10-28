Франция заявила, что не откажется от своих ценностей, несмотря на угрозы
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники акции памяти на площади Республики в Париже
ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Франция никогда не откажется от своих принципов и ценностей, включая свободу выражения мнений, несмотря на все запугивания, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
"Несмотря на все запугивания, Франция никогда не откажется от своих принципов и ценностей, в частности, от свободы выражения мнений и свободы публикаций", - сказал Атталь на брифинге в среду по итогам заседания совета министров.
Он отметил, что Франция в последнее время столкнулась с "возросшей террористической угрозой, которая подпитывается призывами к ненависти".
"Наша страна стала мишенью для дестабилизации, запугивания. Но это только утверждает наше желание неустанно бороться против исламизма и всех его проявлений", - добавил представитель правительства.
После убийства учителя истории Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем и заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о том, что страна не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда в ряде мусульманских стран стали звучать призывы к бойкоту французской продукции.
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.