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https://ria.ru/20201028/frantsiya-1581953194.html
Франция заявила, что не откажется от своих ценностей, несмотря на угрозы
Франция никогда не откажется от своих принципов и ценностей, включая свободу выражения мнений, несмотря на все запугивания, заявил официальный представитель... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:24
2020-10-28T16:24
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> никогда не откажется от своих принципов и ценностей, включая свободу выражения мнений, несмотря на все запугивания, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.Он отметил, что Франция в последнее время столкнулась с "возросшей террористической угрозой, которая подпитывается призывами к ненависти".После убийства учителя истории Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем и заявлений французского лидера <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> о том, что страна не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда в ряде мусульманских стран стали звучать призывы к бойкоту французской продукции.В понедельник президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.
https://ria.ru/20201028/erdogan-1581951445.html
https://ria.ru/20201026/karikatury-1581674591.html
Ценностей плевать в лицо 2 миллиардам мусульман? Офигительные ценности, заверните мне три штуки пожалуйста.
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франция
турция
РИА Новости
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убийство учителя во франции, эммануэль макрон, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Франция заявила, что не откажется от своих ценностей, несмотря на угрозы

16:24 28.10.2020
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники акции памяти на площади Республики в Париже
Участники акции памяти на площади Республики в Париже - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Франция никогда не откажется от своих принципов и ценностей, включая свободу выражения мнений, несмотря на все запугивания, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
"Несмотря на все запугивания, Франция никогда не откажется от своих принципов и ценностей, в частности, от свободы выражения мнений и свободы публикаций", - сказал Атталь на брифинге в среду по итогам заседания совета министров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Он отметил, что Франция в последнее время столкнулась с "возросшей террористической угрозой, которая подпитывается призывами к ненависти".
"Наша страна стала мишенью для дестабилизации, запугивания. Но это только утверждает наше желание неустанно бороться против исламизма и всех его проявлений", - добавил представитель правительства.
После убийства учителя истории Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем и заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о том, что страна не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда в ряде мусульманских стран стали звучать призывы к бойкоту французской продукции.
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.
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Убийство учителя во ФранцииЭммануэль МакронФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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