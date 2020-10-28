https://ria.ru/20201028/frantsiya-1581953194.html

Франция заявила, что не откажется от своих ценностей, несмотря на угрозы

Франция никогда не откажется от своих принципов и ценностей, включая свободу выражения мнений, несмотря на все запугивания, заявил официальный представитель... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:24

2020-10-28T16:24

2020-10-28T16:24

убийство учителя во франции

эммануэль макрон

франция

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580387037_445:677:2880:2047_1400x0_80_0_0_505c7cd02e783c918c4c2579dd6ca818.jpg

<strong>ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> никогда не откажется от своих принципов и ценностей, включая свободу выражения мнений, несмотря на все запугивания, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.Он отметил, что Франция в последнее время столкнулась с "возросшей террористической угрозой, которая подпитывается призывами к ненависти".После убийства учителя истории Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем и заявлений французского лидера <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> о том, что страна не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда в ряде мусульманских стран стали звучать призывы к бойкоту французской продукции.В понедельник президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.

https://ria.ru/20201028/erdogan-1581951445.html

https://ria.ru/20201026/karikatury-1581674591.html

valozar Ценностей плевать в лицо 2 миллиардам мусульман? Офигительные ценности, заверните мне три штуки пожалуйста. 23

6

франция

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, эммануэль макрон, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире