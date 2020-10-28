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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20201028/dogovor-1581900820.html
Договор между Архангельской областью и НАО продлят до конца 2025 года
Депутаты Архангельского областного Собрания утвердили дополнительное соглашение о пролонгации договора между Архангельской областью и Ненецким автономным... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:41
2020-10-28T12:42
архангельская область
экономика
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 28 окт - РИА Новости</strong>. Депутаты Архангельского областного Собрания утвердили дополнительное соглашение о пролонгации договора между Архангельской областью и Ненецким автономным округом до 31 декабря 2025 года; соответствующий закон принят на сессии в двух чтениях, сообщает пресс-служба регионального парламента.Ранее аналогичный документ одобрило Собрание депутатов НАО.Действующий договор между органами власти <a href="https://ria.ru/Arkhangelsk_obl" target="_blank">Архангельской области</a> и НАО о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации был подписан в июне 2014 года. В прошлом году стороны продлили его действие до 31 декабря 2022 года. Сейчас, с учетом необходимости формирования областного и окружного бюджетов на трехлетний срок, в том числе плановый период до 2023 года, документ будет продлен по инициативе глав двух регионов, отмечается в сообщении.Договор предусматривает передачу органам госвласти НАО ряда полномочий, которые ранее осуществлялись на территории округа Архангельской областью, и перераспределение отчислений от федеральных налогов и сборов, собираемых в автономном округе, между бюджетами двух регионов. До подписания договора они зачислялись в бюджет Архангельской области.Депутаты также приняли изменения, приостанавливающие до 31 декабря 2025 года действие отдельных областных законов и норм в связи с заключением договора.
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60
экономика

Договор между Архангельской областью и НАО продлят до конца 2025 года

12:41 28.10.2020 (обновлено: 12:42 28.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатовДепутаты Архангельского областного собрания во время заседания
Депутаты Архангельского областного собрания во время заседания - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов
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АРХАНГЕЛЬСК, 28 окт - РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания утвердили дополнительное соглашение о пролонгации договора между Архангельской областью и Ненецким автономным округом до 31 декабря 2025 года; соответствующий закон принят на сессии в двух чтениях, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Ранее аналогичный документ одобрило Собрание депутатов НАО.
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15 октября, 19:09Архангельская область
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Действующий договор между органами власти Архангельской области и НАО о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации был подписан в июне 2014 года. В прошлом году стороны продлили его действие до 31 декабря 2022 года. Сейчас, с учетом необходимости формирования областного и окружного бюджетов на трехлетний срок, в том числе плановый период до 2023 года, документ будет продлен по инициативе глав двух регионов, отмечается в сообщении.
"Соглашение продлевает действующие договоренности между Архангельской областью и Ненецким автономным округом еще на три года. Это позволяет спланировать объемы доходов и расходов региональных бюджетов на ближайшую перспективу", - привели в пресс-службе комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
Договор предусматривает передачу органам госвласти НАО ряда полномочий, которые ранее осуществлялись на территории округа Архангельской областью, и перераспределение отчислений от федеральных налогов и сборов, собираемых в автономном округе, между бюджетами двух регионов. До подписания договора они зачислялись в бюджет Архангельской области.
Депутаты также приняли изменения, приостанавливающие до 31 декабря 2025 года действие отдельных областных законов и норм в связи с заключением договора.
 
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