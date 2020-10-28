https://ria.ru/20201028/dogovor-1581900820.html

Договор между Архангельской областью и НАО продлят до конца 2025 года

Депутаты Архангельского областного Собрания утвердили дополнительное соглашение о пролонгации договора между Архангельской областью и Ненецким автономным... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:41

2020-10-28T12:41

2020-10-28T12:42

архангельская область

экономика

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 28 окт - РИА Новости</strong>. Депутаты Архангельского областного Собрания утвердили дополнительное соглашение о пролонгации договора между Архангельской областью и Ненецким автономным округом до 31 декабря 2025 года; соответствующий закон принят на сессии в двух чтениях, сообщает пресс-служба регионального парламента.Ранее аналогичный документ одобрило Собрание депутатов НАО.Действующий договор между органами власти <a href="https://ria.ru/Arkhangelsk_obl" target="_blank">Архангельской области</a> и НАО о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации был подписан в июне 2014 года. В прошлом году стороны продлили его действие до 31 декабря 2022 года. Сейчас, с учетом необходимости формирования областного и окружного бюджетов на трехлетний срок, в том числе плановый период до 2023 года, документ будет продлен по инициативе глав двух регионов, отмечается в сообщении.Договор предусматривает передачу органам госвласти НАО ряда полномочий, которые ранее осуществлялись на территории округа Архангельской областью, и перераспределение отчислений от федеральных налогов и сборов, собираемых в автономном округе, между бюджетами двух регионов. До подписания договора они зачислялись в бюджет Архангельской области.Депутаты также приняли изменения, приостанавливающие до 31 декабря 2025 года действие отдельных областных законов и норм в связи с заключением договора.

https://ria.ru/20201015/byudzhet-1580013811.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика