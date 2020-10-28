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https://ria.ru/20201028/deti-1581884616.html
В Москве назвали число госпитализированных детей с COVID-19
Количество госпитализированных детей до 17 лет остаётся неизменным в Москве - ежедневно до 20 человек, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:56
2020-10-28T10:56
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Количество госпитализированных детей до 17 лет остаётся неизменным в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - ежедневно до 20 человек, сообщила руководитель Управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Москве Елена Андреева на заседании столичного парламента.Также глава ведомства отметила, что с наступлением осени процент школьников с коронавирусом увеличился - до 13%. Симптомы встречаются у 26-28% школьников с положительным тестом на COVID.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Москве назвали число госпитализированных детей с COVID-19

10:56 28.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Количество госпитализированных детей до 17 лет остаётся неизменным в Москве - ежедневно до 20 человек, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании столичного парламента.
"Если сначала у нас было ежедневно госпитализировано где-то от 5 до 12 детей, то сегодня... количество госпитализированных детей до 17 лет осталось неизменным, и сегодня это 12-17 до 20 человек, причем это не тяжелые формы, это пневмонии", - сказала Андреева.
Также глава ведомства отметила, что с наступлением осени процент школьников с коронавирусом увеличился - до 13%. Симптомы встречаются у 26-28% школьников с положительным тестом на COVID.
"Таким образом, мы понимаем, что ребята не болеют сами, если они болеют, то болеют не тяжело", - заключила она.
Медицинский работник в приемном отделении городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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