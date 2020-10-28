https://ria.ru/20201028/deti-1581884616.html

В Москве назвали число госпитализированных детей с COVID-19

Количество госпитализированных детей до 17 лет остаётся неизменным в Москве - ежедневно до 20 человек, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T10:56

2020-10-28T10:56

2020-10-28T10:56

распространение нового коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Количество госпитализированных детей до 17 лет остаётся неизменным в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - ежедневно до 20 человек, сообщила руководитель Управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Москве Елена Андреева на заседании столичного парламента.Также глава ведомства отметила, что с наступлением осени процент школьников с коронавирусом увеличился - до 13%. Симптомы встречаются у 26-28% школьников с положительным тестом на COVID.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/koronavirus-1581876632.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество