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https://ria.ru/20201028/clooney-1581786821.html
Джордж Клуни мерзнет в арктических снегах в космодраме "Полуночное небо"
На YouTube-канале Netflix разместили трейлер постапокалиптической драмы "Полуночное небо". РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T05:03
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культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
джордж клуни
арктика
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Netflix <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DXUUqr3AFKs&amp;feature=emb_title" target="_blank">разместили</a> трейлер постапокалиптической драмы "Полуночное небо".Джордж Клуни выступил режиссером проекта и сыграл в нем одну из главных ролей. Одинокий ученый-исследователь Августин, находящийся в Арктике и умирающий от рака, пытается предупредить команду астронавтов о том, что им не следует возвращаться на Землю, где произошла глобальная катастрофа. Чтобы отправить свое сообщение, ему нужно попасть в обсерваторию.В основе фильма роман Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь!". Помимо Клуни в фильме снимались Фелисити Джонс, Кайл Чандлер, Дэвид Ойелоуо, Демиан Бичир.Премьера проекта на Netflix состоится 23 декабря после ограниченного проката в кинотеатрах.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, джордж клуни, арктика

Джордж Клуни мерзнет в арктических снегах в космодраме "Полуночное небо"

05:03 28.10.2020 (обновлено: 05:15 28.10.2020)
 
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix разместили трейлер постапокалиптической драмы "Полуночное небо".
Джордж Клуни выступил режиссером проекта и сыграл в нем одну из главных ролей.
Одинокий ученый-исследователь Августин, находящийся в Арктике и умирающий от рака, пытается предупредить команду астронавтов о том, что им не следует возвращаться на Землю, где произошла глобальная катастрофа. Чтобы отправить свое сообщение, ему нужно попасть в обсерваторию.
В основе фильма роман Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь!".
Помимо Клуни в фильме снимались Фелисити Джонс, Кайл Чандлер, Дэвид Ойелоуо, Демиан Бичир.
Премьера проекта на Netflix состоится 23 декабря после ограниченного проката в кинотеатрах.
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixДжордж КлуниАрктика
 
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