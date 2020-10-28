https://ria.ru/20201028/clooney-1581786821.html
Джордж Клуни мерзнет в арктических снегах в космодраме "Полуночное небо"
На YouTube-канале Netflix разместили трейлер постапокалиптической драмы "Полуночное небо". РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T05:03
2020-10-28T05:03
2020-10-28T05:15
культура
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новости культуры
netflix
джордж клуни
арктика
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Netflix <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DXUUqr3AFKs&feature=emb_title" target="_blank">разместили</a> трейлер постапокалиптической драмы "Полуночное небо".Джордж Клуни выступил режиссером проекта и сыграл в нем одну из главных ролей. Одинокий ученый-исследователь Августин, находящийся в Арктике и умирающий от рака, пытается предупредить команду астронавтов о том, что им не следует возвращаться на Землю, где произошла глобальная катастрофа. Чтобы отправить свое сообщение, ему нужно попасть в обсерваторию.В основе фильма роман Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь!". Помимо Клуни в фильме снимались Фелисити Джонс, Кайл Чандлер, Дэвид Ойелоуо, Демиан Бичир.Премьера проекта на Netflix состоится 23 декабря после ограниченного проката в кинотеатрах.
https://ria.ru/20201016/clooney-1580149422.html
арктика
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, джордж клуни, арктика
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости
. На YouTube-канале Netflix разместили
трейлер постапокалиптической драмы "Полуночное небо".
Джордж Клуни выступил режиссером проекта и сыграл в нем одну из главных ролей.
Одинокий ученый-исследователь Августин, находящийся в Арктике и умирающий от рака, пытается предупредить команду астронавтов о том, что им не следует возвращаться на Землю, где произошла глобальная катастрофа. Чтобы отправить свое сообщение, ему нужно попасть в обсерваторию.
В основе фильма роман Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь!".
Помимо Клуни в фильме снимались Фелисити Джонс, Кайл Чандлер, Дэвид Ойелоуо, Демиан Бичир.
Премьера проекта на Netflix состоится 23 декабря после ограниченного проката в кинотеатрах.