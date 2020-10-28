https://ria.ru/20201028/clooney-1581786821.html

Джордж Клуни мерзнет в арктических снегах в космодраме "Полуночное небо"

На YouTube-канале Netflix разместили трейлер постапокалиптической драмы "Полуночное небо". РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T05:03

2020-10-28T05:03

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netflix

джордж клуни

арктика

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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Netflix <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DXUUqr3AFKs&feature=emb_title" target="_blank">разместили</a> трейлер постапокалиптической драмы "Полуночное небо".Джордж Клуни выступил режиссером проекта и сыграл в нем одну из главных ролей. Одинокий ученый-исследователь Августин, находящийся в Арктике и умирающий от рака, пытается предупредить команду астронавтов о том, что им не следует возвращаться на Землю, где произошла глобальная катастрофа. Чтобы отправить свое сообщение, ему нужно попасть в обсерваторию.В основе фильма роман Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь!". Помимо Клуни в фильме снимались Фелисити Джонс, Кайл Чандлер, Дэвид Ойелоуо, Демиан Бичир.Премьера проекта на Netflix состоится 23 декабря после ограниченного проката в кинотеатрах.

https://ria.ru/20201016/clooney-1580149422.html

арктика

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, джордж клуни, арктика