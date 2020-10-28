https://ria.ru/20201028/chek-in-1581944574.html

В подразделениях правительства Москвы внедрят систему чек-ин

Систему чек-ин в дальнейшем будут внедрять и в подразделениях столичного правительства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:38

2020-10-28T15:38

2020-10-28T15:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Систему чек-ин в дальнейшем будут внедрять и в подразделениях столичного правительства, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своем личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге.</a>Ранее мэр сказал, что действие системы чек-ин в заведениях Москвы продлевается до 29 ноября.С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество