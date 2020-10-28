https://ria.ru/20201028/byudzhet-1581911425.html

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2021-2023 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:05

2020-10-28T13:05

2020-10-28T14:06

антон силуанов

госдума рф

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы.Документ поддержали лишь депутаты от "Единой России" и ЛДПР, представители "Справедливой России" и КПРФ выступили против.Второе чтение запланировано на 24 ноября."В 2021 году бюджетная политика будет нацелена на продолжение финансирования отдельных антикризисных программ, связанных с поддержкой граждан и отраслей в период восстановления экономики, это с одной стороны. А с другой стороны, бюджет учитывает необходимые финансовые ресурсы для реализации национальных целей развития, которые поставил президент", — сказал министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>, представляя документ.По его словам, следующий год будет переходным — еще сохранится повышенный размер дефицита бюджета, который составит 2,4 процента ВВП. Дополнительные расходы планируется профинансировать за счет госзаимствований. В последующие годы по мере восстановления экономики предусмотрена нормализация бюджетной политики, продолжил министр.В 2022-м Россия выйдет на обычные параметры расходов и заимствований, однако расходы предусмотрены даже на более высоком уровне, чем в бюджете, который принимали годом ранее.Государственный долг вырастет с 13 до 20-21 процента в 2023 году, отметил Силуанов. Что касается структурных приоритетов бюджета, то, по словам министра, задача состоит в том, чтобы содействовать достижению поставленных президентом национальных целей развития, и на ее решение направлены меры как налоговой политики, так и изменения структуры и повышения результативности расходов. Глава Минфина добавил, что ко второму чтению правительство предложит пакет поправок, уточняющих структуры и параметры финансового обеспечения национальных проектов и отдельных госпрограмм.Проект федерального бюджета предусматривает рост доходов в номинальном выражении: с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022-м и 22,263 триллиона в 2023-м. При этом расходы вырастут с 21,52 триллиона рублей в 2021 году до 21,884 триллиона в 2022-м, а в 2023-м составят 23,671 триллиона. Таким образом, проект трехлетнего бюджета сформирован с дефицитом на уровне 2,4 процента ВВП в 2021 году, одного процента — в 2022-м и 1,1 процента в 2023-м. Объем ВВП при этом прогнозируется в размере 115,533 триллиона рублей в 2021 году, 124,223 триллиона — в 2022-м и 132,822 триллиона — в 2023-м. Инфляция ожидается на уровне 3,7 процента в 2021-м и четырех процентов — в 2022-2023 годах.

https://ria.ru/20201026/byudzhet-1581627579.html

https://ria.ru/20201028/byudzhet-1581905446.html

Eugene Visotsky Инфляция 3,7% в 2021 году))) Ага, ну-ну. Сказочники! Рост акцизов на табак, вино, ежегодный рост тарифов ЖКХ. Что там ещё с курсом рубля неизвестно. Цены в магазинах всё, как не сравнишь в начале и конце года на продукты, одежду, бытовую технику итд, разница 10-15%. Расскажите, что у нас дешевеет в течение года так, что этот рост инфляции в итоге компенсировался до 4%?! 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, госдума рф, владимир путин, экономика