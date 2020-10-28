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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/biznes-1581886440.html
В Роспотребнадзоре оценили вероятность закрытия бизнеса в Москве
Принято решение не закрывать тотально бизнес в Москве в качестве мер по COVID, поэтому помещения нарушителей сразу опечатывают и направляют материалы в суд,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:07
2020-10-28T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская городская дума
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Принято решение не закрывать тотально бизнес в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в качестве мер по COVID, поэтому помещения нарушителей сразу опечатывают и направляют материалы в суд, сообщила глава столичного <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Елена Андреева, выступая на заседании <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a>.По ее словам, к сожалению, только жёсткие меры приводят к тому, что нарушители пытаются исправить ситуацию. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/biznes-1581067857.html
Трудно заставить выполнять требования, смахивающие на маразм.
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская городская дума, москва, общество

В Роспотребнадзоре оценили вероятность закрытия бизнеса в Москве

11:07 28.10.2020 (обновлено: 11:10 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбъявление на двери магазина в торговом центре в Новосибирске
Объявление на двери магазина в торговом центре в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Принято решение не закрывать тотально бизнес в Москве в качестве мер по COVID, поэтому помещения нарушителей сразу опечатывают и направляют материалы в суд, сообщила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева, выступая на заседании Мосгордумы.
"Вся работа наша привела к тому, что было принято решение, что бизнес в городе тотально закрываться не будет, и только точечные наши надзорные мероприятия, выявления всех нарушителей, которые не соблюдают требования.... на сегодняшний момент привели к тому, что мы вынуждены приостанавливать объекты и опечатывать их незамедлительно и в течение суток направлять материалы в суд для того, чтобы суд рассмотрел закрытия, опечатывания ",- сказала Андреева.
Александр Арнольдович Браверман - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 18:52
Гарантийная поддержка бизнеса вырастет до 314 миллиардов рублей
По ее словам, к сожалению, только жёсткие меры приводят к тому, что нарушители пытаются исправить ситуацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская городская думаМоскваОбщество
 
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