В Роспотребнадзоре оценили вероятность закрытия бизнеса в Москве

"Вся работа наша привела к тому, что было принято решение, что бизнес в городе тотально закрываться не будет, и только точечные наши надзорные мероприятия, выявления всех нарушителей, которые не соблюдают требования.... на сегодняшний момент привели к тому, что мы вынуждены приостанавливать объекты и опечатывать их незамедлительно и в течение суток направлять материалы в суд для того, чтобы суд рассмотрел закрытия, опечатывания ",- сказала Андреева.