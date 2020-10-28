https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581887523.html

Парламент Белоруссии заявил о попытках сорвать общенациональный диалог

Попытки сорвать общенациональный диалог в Белоруссии не прекращаются, заявил в среду председатель Палаты представителей Национального собрания республики... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:11

2020-10-28T11:11

2020-10-28T11:45

протесты в белоруссии

светлана тихановская

владимир андрейченко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Попытки сорвать общенациональный диалог в Белоруссии не прекращаются, заявил в среду председатель Палаты представителей Национального собрания республики (нижняя палата парламента) <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Andrejjchenko" target="_blank">Владимир Андрейченко</a>.Обращаясь к депутатам, он отметил, "задачи, которые предстоит решать в ближайшее время, напрямую связаны с подготовкой Всебелорусского народного собрания (пройдет, как ожидается в январе-феврале – ред.), которое призвано стать платформой для обсуждения вопросов, имеющих судьбоносное значение для будущего Беларуси". "Надо сказать, что в общественную дискуссию, развернутую в рамках этой работы во всех регионах, сегодня включается все больше белорусов. В процесс вовлечены представители практически всех слоев общества, эксперты, крупнейшие общественные объединения, бизнес-союзы", - подчеркнул спикер.По его словам, органы власти, государственные служащие и обычные люди, для которых судьба Белоруссии не просто звук, подвергаются жесткому психологическому давлению. "Главной жертвой манипуляций при этом становится молодежь - студенты, школьники, которых инициаторы массовых беспорядков просто цинично используют для реализации своих политических амбиций", - отметил Андрейченко.Он считает важным, что в этих условиях абсолютное большинство граждан сохраняет спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию. "Благодаря их взвешенной, ответственной позиции и четким действиям правоохранителей интернет-провокаторам не удается погрузить страну в хаос и анархию. Это подтверждается и стабильной работой отечественных предприятий, и основными итогами социально-экономического развития Беларуси за 9 месяцев", - подчеркнул он.Он отметил, что никто кроме самих белорусов не сможет навести порядок на своей земле, сохранить гражданский мир и восстановить нормальный ритм жизни. "При этом сосредоточиться нужно не на вымышленных, искусственно навязанных нашему обществу темах, а на реальных проблемах, касающихся каждого гражданина Беларуси", - резюмировал он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201027/protest-1581851818.html

https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html

Василий Кнутт Какой такой начавшийся общенациональный диалог? Это не тот ли в застенках сизо кгб? Фантазеры-юмористы. 10

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Клаксоны, лозунги, кричалки: улицы Минска заполонили участники шествия оппозиции Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и начала шествие по центральному проспекту города. Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета. 2020-10-28T11:11 true PT0M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, владимир андрейченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире