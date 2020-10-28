https://ria.ru/20201028/bank-1581974126.html

ПСБ стал лауреатом премии Frank Premium Banking Award 2020

ПСБ удостоен премии Frank Premium Banking Award 2020 за программу премиального обслуживания Orange Premium Club, которая признана лучшим предложением по... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:07

2020-10-28T18:07

2020-10-28T18:07

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> удостоен премии Frank Premium Banking Award 2020 за программу премиального обслуживания Orange Premium Club, которая признана лучшим предложением по нефинансовым привилегиям для состоятельных клиентов в России, сообщает пресс-служба банка.Frank Premium Banking Award - единственный рейтинг банков сегмента премиального обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ обслуживания состоятельных клиентов.В шестом ежегодном исследовании аналитического агентства Frank RG "Premium Banking в России 2020" приняли участие 12 крупнейших банков с 16 премиальными программами. Оценка проводилась по ряду критериев, в том числе с использованием метода "тайный покупатель", анкетированием клиентов и тестированием премиальных сервисов.Пресс-служба отмечает, что клиентам программы Orange Premium Club доступны особые привилегии, обеспечивающие новый уровень комфорта и защиты: круглосуточный консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защита в путешествиях, визовая поддержка, профессиональные консультации по широкому кругу вопросов, доступ к электронной деловой библиотеке и свежей прессе. Также участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером.

https://ria.ru/20201016/pribyl-1580157447.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика