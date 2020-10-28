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ПСБ стал лауреатом премии Frank Premium Banking Award 2020
ПСБ удостоен премии Frank Premium Banking Award 2020 за программу премиального обслуживания Orange Premium Club, которая признана лучшим предложением по... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T18:07
2020-10-28T18:07
банк псб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> удостоен премии Frank Premium Banking Award 2020 за программу премиального обслуживания Orange Premium Club, которая признана лучшим предложением по нефинансовым привилегиям для состоятельных клиентов в России, сообщает пресс-служба банка.Frank Premium Banking Award - единственный рейтинг банков сегмента премиального обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ обслуживания состоятельных клиентов.В шестом ежегодном исследовании аналитического агентства Frank RG "Premium Banking в России 2020" приняли участие 12 крупнейших банков с 16 премиальными программами. Оценка проводилась по ряду критериев, в том числе с использованием метода "тайный покупатель", анкетированием клиентов и тестированием премиальных сервисов.Пресс-служба отмечает, что клиентам программы Orange Premium Club доступны особые привилегии, обеспечивающие новый уровень комфорта и защиты: круглосуточный консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защита в путешествиях, визовая поддержка, профессиональные консультации по широкому кругу вопросов, доступ к электронной деловой библиотеке и свежей прессе. Также участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером.
https://ria.ru/20201016/pribyl-1580157447.html
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ стал лауреатом премии Frank Premium Banking Award 2020

18:07 28.10.2020
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ПСБ удостоен премии Frank Premium Banking Award 2020 за программу премиального обслуживания Orange Premium Club, которая признана лучшим предложением по нефинансовым привилегиям для состоятельных клиентов в России, сообщает пресс-служба банка.
Frank Premium Banking Award - единственный рейтинг банков сегмента премиального обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ обслуживания состоятельных клиентов.
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В шестом ежегодном исследовании аналитического агентства Frank RG "Premium Banking в России 2020" приняли участие 12 крупнейших банков с 16 премиальными программами. Оценка проводилась по ряду критериев, в том числе с использованием метода "тайный покупатель", анкетированием клиентов и тестированием премиальных сервисов.
Пресс-служба отмечает, что клиентам программы Orange Premium Club доступны особые привилегии, обеспечивающие новый уровень комфорта и защиты: круглосуточный консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защита в путешествиях, визовая поддержка, профессиональные консультации по широкому кругу вопросов, доступ к электронной деловой библиотеке и свежей прессе. Также участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером.
"Мы ставим себе задачу – быть первыми на рынке премиальных банковских услуг, и рады, что наши достижения получили достойное признание. Премиальное обслуживание не ограничивается особыми условиями по банковским продуктам и персональным сервисом, нам важно предвосхищать ожидания клиентов и сопровождать их во всех сферах жизни с привилегиями Orange Premium Club", – сказал директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПСБ Виталий Роговой.
 
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Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
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