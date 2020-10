https://ria.ru/20201028/acdc-1581724583.html

AC/DC выложили в Сеть клип на новую песню

Группа AC/DC разместила на своем YouTube-канале клип на новую песню "Shot in the dark", которая войдет в предстоящую пластинку коллектива. РИА Новости, 28.10.2020

<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. Группа AC/DC <a href="https://www.youtube.com/watch?v=54LEywabkl4" target="_blank">разместила</a> на своем YouTube-канале клип на новую песню "Shot in the dark", которая войдет в предстоящую пластинку коллектива.Сам сингл в аудиоверсии музыканты представили еще в начале октября. В записи "Shot in the dark” приняли участие гитарист Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон, бас-гитарист Клифф Уильямс, барабанщик Фил Радд и гитарист Стиви Янг.В клипе музыканты играют и поют на сцене на фоне горящих букв обновленного логотипа команды. Режиссер видео Дэвид Маллет."Это сильный сингл из мощного рок-альбома. Вы услышите его и сразу поймете, что это AC/DC. Именно к такой музыке мы всегда стремились", — <a href="https://www.nme.com/news/music/ac-dc-shot-in-the-dark-new-single-pwr-up-2771424" target="_blank">прокомментировал</a> Ангус Янг.Релиз нового альбома группы "Power Up" из 12 треков запланирован на 13 ноября.

