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https://ria.ru/20201028/acdc-1581724583.html
AC/DC выложили в Сеть клип на новую песню
Группа AC/DC разместила на своем YouTube-канале клип на новую песню "Shot in the dark", которая войдет в предстоящую пластинку коллектива. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T02:40
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культура
брайан джонсон
музыка
новости культуры
фил радд
ac/dc
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. Группа AC/DC <a href="https://www.youtube.com/watch?v=54LEywabkl4" target="_blank">разместила</a> на своем YouTube-канале клип на новую песню "Shot in the dark", которая войдет в предстоящую пластинку коллектива.Сам сингл в аудиоверсии музыканты представили еще в начале октября. В записи "Shot in the dark” приняли участие гитарист Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон, бас-гитарист Клифф Уильямс, барабанщик Фил Радд и гитарист Стиви Янг.В клипе музыканты играют и поют на сцене на фоне горящих букв обновленного логотипа команды. Режиссер видео Дэвид Маллет."Это сильный сингл из мощного рок-альбома. Вы услышите его и сразу поймете, что это AC/DC. Именно к такой музыке мы всегда стремились", — <a href="https://www.nme.com/news/music/ac-dc-shot-in-the-dark-new-single-pwr-up-2771424" target="_blank">прокомментировал</a> Ангус Янг.Релиз нового альбома группы "Power Up" из 12 треков запланирован на 13 ноября.
https://ria.ru/20201015/acdc-1579826304.html
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брайан джонсон, музыка, новости культуры, фил радд, ac/dc

AC/DC выложили в Сеть клип на новую песню

02:40 28.10.2020 (обновлено: 02:42 28.10.2020)
 
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Группа AC/DC разместила на своем YouTube-канале клип на новую песню "Shot in the dark", которая войдет в предстоящую пластинку коллектива.
Сам сингл в аудиоверсии музыканты представили еще в начале октября.
В записи "Shot in the dark” приняли участие гитарист Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон, бас-гитарист Клифф Уильямс, барабанщик Фил Радд и гитарист Стиви Янг.
В клипе музыканты играют и поют на сцене на фоне горящих букв обновленного логотипа команды. Режиссер видео Дэвид Маллет.
"Это сильный сингл из мощного рок-альбома. Вы услышите его и сразу поймете, что это AC/DC. Именно к такой музыке мы всегда стремились", — прокомментировал Ангус Янг.
Релиз нового альбома группы "Power Up" из 12 треков запланирован на 13 ноября.
Музыканты группы AC/DC Ангус Янг и Брайан Джонсон - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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КультураБрайан ДжонсонМузыкаНовости культурыФил РаддAC/DC
 
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