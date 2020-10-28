https://ria.ru/20201028/acdc-1581724583.html
AC/DC выложили в Сеть клип на новую песню
Группа AC/DC разместила на своем YouTube-канале клип на новую песню "Shot in the dark", которая войдет в предстоящую пластинку коллектива. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T02:40
2020-10-28T02:40
2020-10-28T02:42
культура
брайан джонсон
музыка
новости культуры
фил радд
ac/dc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581722862_0:0:3642:2048_1400x0_80_0_0_8029659a74be9a6a1677078322bb2edd.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. Группа AC/DC <a href="https://www.youtube.com/watch?v=54LEywabkl4" target="_blank">разместила</a> на своем YouTube-канале клип на новую песню "Shot in the dark", которая войдет в предстоящую пластинку коллектива.Сам сингл в аудиоверсии музыканты представили еще в начале октября. В записи "Shot in the dark” приняли участие гитарист Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон, бас-гитарист Клифф Уильямс, барабанщик Фил Радд и гитарист Стиви Янг.В клипе музыканты играют и поют на сцене на фоне горящих букв обновленного логотипа команды. Режиссер видео Дэвид Маллет."Это сильный сингл из мощного рок-альбома. Вы услышите его и сразу поймете, что это AC/DC. Именно к такой музыке мы всегда стремились", — <a href="https://www.nme.com/news/music/ac-dc-shot-in-the-dark-new-single-pwr-up-2771424" target="_blank">прокомментировал</a> Ангус Янг.Релиз нового альбома группы "Power Up" из 12 треков запланирован на 13 ноября.
https://ria.ru/20201015/acdc-1579826304.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581722862_397:0:3128:2048_1400x0_80_0_0_10948fd2f467a5cf212ca94643630004.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брайан джонсон, музыка, новости культуры, фил радд, ac/dc