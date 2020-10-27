https://ria.ru/20201027/zaderzhanie-1581719621.html

В Белоруссии задержали сотрудницу "Ельцин-центра"

Руководитель интернет-проектов "Ельцин центра" Марина Петрушко задержана в Барановичах по подозрению в участии в незаконной массовой акции протеста, своей вины... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:30

2020-10-27T11:30

2020-10-27T16:22

протесты в белоруссии

светлана тихановская

ельцин центр

александр лукашенко

белоруссия

брест

в мире

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ/МИНСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Руководитель интернет-проектов "<a href="http://ria.ru/organization_Elcin_centr/" target="_blank" data-auto="true">Ельцин центра</a>" Марина Петрушко задержана в Барановичах по подозрению в участии в незаконной массовой акции протеста, своей вины она не признает, заявил РИА Новости ее адвокат Антон Гашинский.По словам защитника, суд по делу Петрушко планируется "сегодня либо завтра", она остается под стражей фактически уже вторые сутки. "Своей вины Марина не признает, ни в каких акциях она не участвовала", - отметил Гашинский.Как сообщила заместитель исполнительного директора "Ельцин центра" Людмила Телень, Петрушко "находилась в городе Барановичи в очередном отпуске у своей мамы, поехала навестить свою тяжелобольную маму, которой за 80". "По дороге к маме на автобусной остановке была задержана, и уже второй день находится в изоляторе временного содержания", - сказала собеседница агентства.Телень добавила, что пока Петрушко не предъявили никаких обвинений. "В течение 72 часов мы узнаем, что ей инкриминируется. Ни в каких акциях, разумеется, она не участвовала. Мы со своей стороны, конечно, поддерживаем ее. Мы написали ходатайство в суд с просьбой прекратить это абсолютно очевидное недоразумение. Суд пока не назначен", - отметила Телень.В генеральном консульстве РФ в Бресте РИА Новости сообщили, что дипломаты в курсе ситуации с задержанием в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> данной россиянки, занимаются этим вопросом. "Мы знаем об этой ситуации, по ней работа ведется", - сказал сотрудник генконсульства.Рассмотрение судом административного дела руководителя интернет-проектов "Ельцин центра" Марины Петрушко, задержанной в Белоруссии, состоится не ранее, чем завтра, сообщил вице-консул Генерального консульства Российской Федерации в Бресте Сергей Лаптев.По его словам, Петрушко была задержана 25 октября, в настоящее время находится в изоляторе временного содержания в Барановичах, ей инкриминируется административное правонарушение по статье административного кодекса об участии в несанкционированном массовом мероприятии.Лаптев сообщил, что генконсульство и посольство РФ предприняли меры по нахождению гражданке адвоката, находятся с ним в тесном контакте. По его словам, "дело находится на контроле" российских дипломатов.По словам Телень, Петрушко пока не предъявили никаких обвинений. В свою очередь, как сообщил Гашинский, суд по ее делу состоится "сегодня либо завтра", а фактически она остается под стражей уже вторые сутки.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.В воскресенье истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики, после чего оппозиция объявила "общенациональную забастовку". Среди требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех тех, кото оппозиция считает политзаключенными, прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/belorussiya-1581643198.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/belorussiya-1581618414.html

https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581718337.html

Иван Сидоров Где-то я уже про "навестить бабушку слышал"... Главное - не отдавайте обратно.. Вышлите на Украину.. Там этого добра - завались.. 110

Людмила Комиссаренко (Никишина) Всё как обычно: шла мимо, а тут ОМОН такое ....Пусть Ельцин -центр заплатит в казну Беларуси 30 базовых... 88

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белоруссия

брест

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, ельцин центр, александр лукашенко, белоруссия, брест, в мире