Премьер Белоруссии: план общенациональной забастовки не состоялся
15:08 27.10.2020 (обновлено: 15:15 27.10.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Анонсированная белорусской оппозицией "общенациональная забастовка" не состоялась и не могла состояться, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко, подчеркнув, что обстановка в трудовых коллективах на предприятиях Белоруссии остается спокойной.
"И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться. Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка", - заявил Головченко. Его слова приводит на своем сайте госагентство Белта.
Премьер Белоруссии подчеркнул, что не преувеличивает угрозу от подобных призывов. Он также обратился с предупреждением к тем, кто призывал работников предприятий к стачкам и забастовкам.
"Это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия - это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов", - указал Головченко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Двадцать пятого октября истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Оппозиция заявила, что начинает общенациональную забастовку и акции протеста. Среди требований оппозиции - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.