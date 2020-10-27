https://ria.ru/20201027/zabastovka-1581768185.html

Премьер Белоруссии: план общенациональной забастовки не состоялся

Анонсированная белорусской оппозицией "общенациональная забастовка" не состоялась и не могла состояться, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко,... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:08

2020-10-27T15:08

2020-10-27T15:15

протесты в белоруссии

роман головченко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Анонсированная белорусской оппозицией "общенациональная забастовка" не состоялась и не могла состояться, заявил во вторник премьер республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>, подчеркнув, что обстановка в трудовых коллективах на предприятиях <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> остается спокойной.Премьер Белоруссии подчеркнул, что не преувеличивает угрозу от подобных призывов. Он также обратился с предупреждением к тем, кто призывал работников предприятий к стачкам и забастовкам."Это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия - это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов", - указал Головченко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Двадцать пятого октября истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Оппозиция заявила, что начинает общенациональную забастовку и акции протеста. Среди требований оппозиции - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/belorusneft-1581727873.html

https://ria.ru/20201027/lukashenko-1581753024.html

Степан Краснов Посудомойка в смятении...))) 56

Ольга Занкова нормальные люди работают - им семьи кормить надо. Только бездельники тусуются по митингам, поскольку их кто-то еще содержит. Именно поэтому основные протестанты там бабушки, которым пенсия, кстати, гарантирована и студенты, которых родители содержат 47

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, белоруссия, в мире