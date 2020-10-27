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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201027/zabastovka-1581768185.html
Премьер Белоруссии: план общенациональной забастовки не состоялся
Анонсированная белорусской оппозицией "общенациональная забастовка" не состоялась и не могла состояться, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:08
2020-10-27T15:15
протесты в белоруссии
роман головченко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Анонсированная белорусской оппозицией "общенациональная забастовка" не состоялась и не могла состояться, заявил во вторник премьер республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>, подчеркнув, что обстановка в трудовых коллективах на предприятиях <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> остается спокойной.Премьер Белоруссии подчеркнул, что не преувеличивает угрозу от подобных призывов. Он также обратился с предупреждением к тем, кто призывал работников предприятий к стачкам и забастовкам."Это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия - это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов", - указал Головченко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Двадцать пятого октября истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Оппозиция заявила, что начинает общенациональную забастовку и акции протеста. Среди требований оппозиции - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/belorusneft-1581727873.html
https://ria.ru/20201027/lukashenko-1581753024.html
Посудомойка в смятении...)))
56
нормальные люди работают - им семьи кормить надо. Только бездельники тусуются по митингам, поскольку их кто-то еще содержит. Именно поэтому основные протестанты там бабушки, которым пенсия, кстати, гарантирована и студенты, которых родители содержат
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белоруссия
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роман головченко, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии: план общенациональной забастовки не состоялся

15:08 27.10.2020 (обновлено: 15:15 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Анонсированная белорусской оппозицией "общенациональная забастовка" не состоялась и не могла состояться, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко, подчеркнув, что обстановка в трудовых коллективах на предприятиях Белоруссии остается спокойной.
"И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться. Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка", - заявил Головченко. Его слова приводит на своем сайте госагентство Белта.
Премьер Белоруссии подчеркнул, что не преувеличивает угрозу от подобных призывов. Он также обратился с предупреждением к тем, кто призывал работников предприятий к стачкам и забастовкам.
"Это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия - это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов", - указал Головченко.
Заправка Белоруснефть - Оргнефтехим в Минске - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 12:15
"Белоруснефть" объявила об увольнении сотрудников за участие в забастовке
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Двадцать пятого октября истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Оппозиция заявила, что начинает общенациональную забастовку и акции протеста. Среди требований оппозиции - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
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Протесты в БелоруссииРоман ГоловченкоБелоруссияВ мире
 
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