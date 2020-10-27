https://ria.ru/20201027/vzryv-1581695304.html

В Пакистане семь человек погибли при взрыве в семинарии

По меньшей мере семь человек погибли и еще 70 получили ранения в результате взрыва во вторник утром в семинарии в пакистанском городе Пешавар, сообщили медики... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T08:51

2020-10-27T08:51

2020-10-27T09:11

пакистан

пешавар

в мире

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт – РИА Новости.</strong> По меньшей мере семь человек погибли и еще 70 получили ранения в результате взрыва во вторник утром в семинарии в пакистанском городе <a href="http://ria.ru/location_Peshawar/" target="_blank" data-auto="true">Пешавар</a>, сообщили медики изданию <a href="https://www.dawn.com/" target="_blank">The Dawn.</a>По его словам, раненым была оказана немедленная медицинская помощь.Полиция подтвердила факт инцидента, отметив, что причины взрыва устанавливаются.Возможной причиной взрыва в семинарии в пакистанском городе Пешавар, в результате которого погибли 7 человек, могло стать срабатывание самодельного взрывного устройства, сообщает издание The Dawn со ссылкой на полицию.Он отметил, что место происшествия оцеплено, полиция собирает доказательства.Он отметил, что среди раненых два преподавателя.

пакистан

пешавар

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пакистан, пешавар, в мире