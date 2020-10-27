В Пакистане семь человек погибли при взрыве в семинарии
08:51 27.10.2020 (обновлено: 09:11 27.10.2020)
© AFP 2020 / Abdul MajeedПравоохранительные органы осматривают место взрыва в семинарии в Пешаваре, Пакистан
"Семь погибших и 70 раненых, включая детей, были доставлены в учреждение", - сказал официальный представитель госпиталя Lady Reading Мохаммад Асим.
Explosion in Peshawar Dir colony Madarsa, 7 killed , 70 injured#Peshawarblast #Peshawar#Pakistan pic.twitter.com/1PLHJQObC4— Ayush suryavanshi (@Ayushsuryavans) October 27, 2020
По его словам, раненым была оказана немедленная медицинская помощь.
Полиция подтвердила факт инцидента, отметив, что причины взрыва устанавливаются.
Возможной причиной взрыва в семинарии в пакистанском городе Пешавар, в результате которого погибли 7 человек, могло стать срабатывание самодельного взрывного устройства, сообщает издание The Dawn со ссылкой на полицию.
"Первоначальные сообщения предполагают, что при взрыве было использовано самодельное взрывное устройство", - сообщил старший суперинтендант полиции Мансур Аман.
Five students martyred while over 50 injured in an explosion at Zuberia Madrassa ZargarAbad, Dir Colony Kohat Road Peshawar.— Pakistan Defence (@Defence__Pk) October 27, 2020
Horrible to stand there and see the injured kids.
Prayers for the kids, their families and our nation.
External, internal enemies at work https://t.co/sHKhKBOH26 pic.twitter.com/knA2PaNWzd
Он отметил, что место происшествия оцеплено, полиция собирает доказательства.
"Взрыв произошел в семинарии во время занятий по изучению Корана. Кто-то принес сумку внутрь семинарии", - сказал офицер полиции Вакар Азим.
Он отметил, что среди раненых два преподавателя.