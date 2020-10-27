https://ria.ru/20201027/vystrely-1581689956.html
СМИ: чиновник Белого дома перенес интервью из-за выстрелов возле дома
Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз был вынужден перенести интервью для телепередачи из-за выстрелов возле своего дома в городе Александрия, штат Вирджиния,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T06:31
2020-10-27T06:31
2020-10-27T06:31
сша
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз был вынужден перенести интервью для телепередачи из-за выстрелов возле своего дома в городе <a href="http://ria.ru/location_Alexandria/" target="_blank" data-auto="true">Александрия</a>, штат Вирджиния, сообщила газета <a href="https://thehill.com/" target="_blank">Hill</a>.В понедельник помощник Медоуза Бен Уильямсон написал в Twitter, что возле резиденции главы аппарата Белого дома произошел некий "инцидент с нарушением безопасности", из-за чего телевизионные интервью Медоуза переносятся на более позднюю дату.Позднее сам Медоуз пояснил, что недалеко от его квартиры в Александрии были произведены выстрелы.В понедельник утром Медоуз должен был появиться на утреннем ТВ-шоу Good Morning America ("Доброе утро, Америка"). По словам его помощника, теперь он даст интервью позднее на этой неделе.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/tramp-1580774926.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз был вынужден перенести интервью для телепередачи из-за выстрелов возле своего дома в городе Александрия
, штат Вирджиния, сообщила газета Hill
.
В понедельник помощник Медоуза Бен Уильямсон написал в Twitter, что возле резиденции главы аппарата Белого дома произошел некий "инцидент с нарушением безопасности", из-за чего телевизионные интервью Медоуза переносятся на более позднюю дату.
Позднее сам Медоуз пояснил, что недалеко от его квартиры в Александрии были произведены выстрелы.
"Сегодня рано утром возле моей квартиры в Вирджинии произошел инцидент, который не был связан со мной, но при котором были произведены выстрелы, и поэтому мне пришлось укрываться на месте", - сказал Медоуз журналистам в Белом доме.
В понедельник утром Медоуз должен был появиться на утреннем ТВ-шоу Good Morning America ("Доброе утро, Америка"). По словам его помощника, теперь он даст интервью позднее на этой неделе.