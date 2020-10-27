Толстой назвал срок восстановления работы учреждений культуры
17:24 27.10.2020 (обновлено: 17:28 27.10.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ по культуре Владимир Толстой во время объявления лауреатов Госпремии 2017 года. 8 июня 2018
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Относительная стабильность работы учреждений культуры может восстановиться только к середине следующего года, считает советник президента РФ Владимир Толстой.
"И анализ текущей ситуации в мире, и прогнозы нашего Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что относительная стабильность в работе наших театров, музеев, цирков, в концертной деятельности, кинопоказе, дай бог, может восстановиться лишь к середине следующего, 2021 года. А к полноценной жизни удастся вернуться, боюсь, и еще позже", - сказал Толстой во вторник на заседании совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина.
По его словам, длительный период вынужденной приостановки и даже ограничений деятельности без дополнительных мер поддержки не смогут безболезненно выдержать ни государственные учреждения, ни тем более негосударственный сектор творческих индустрий.