Толстой назвал срок восстановления работы учреждений культуры

"И анализ текущей ситуации в мире, и прогнозы нашего Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что относительная стабильность в работе наших театров, музеев, цирков, в концертной деятельности, кинопоказе, дай бог, может восстановиться лишь к середине следующего, 2021 года. А к полноценной жизни удастся вернуться, боюсь, и еще позже", - сказал Толстой во вторник на заседании совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина.