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В Красноярском крае внедорожник наехал на двух детей и мужчину
Водитель внедорожника наехал на двух детей и мужчину, выходящих из магазина в Богучанском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:07
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красноярский край
богучанский район
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Водитель внедорожника наехал на двух детей и мужчину, выходящих из магазина в <a href="http://ria.ru/location_Boguchanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Богучанском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве пояснили, что водитель также наехал на два автомобиля. Его доставили в местный отдел полиции для освидетельствования на состояние опьянения, результат отрицательный. Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства случившегося.
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/dtp-1581718157.html
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красноярский край
богучанский район
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красноярский край, богучанский район, происшествия

В Красноярском крае внедорожник наехал на двух детей и мужчину

15:07 27.10.2020 (обновлено: 15:18 27.10.2020)
 
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюВ поселке Таежный водитель автомобиля "КИА Спортейдж" допустил наезд на 59-летнего мужчину, стоявшего на обочине, и двух 11-летних мальчиков, вышедших из магазина
В поселке Таежный водитель автомобиля КИА Спортейдж допустил наезд на 59-летнего мужчину, стоявшего на обочине, и двух 11-летних мальчиков, вышедших из магазина - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Водитель внедорожника наехал на двух детей и мужчину, выходящих из магазина в Богучанском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Сегодня (во вторник) в поселке Таежный водитель автомобиля Kia Sportage допустил наезд на 59-летнего мужчину, стоявшего на обочине, и двух 11-летних мальчиков, вышедших из магазина. Пешеход-мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, один из мальчиков госпитализирован", - говорится в сообщении.
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Вчера, 11:21
Пережила на 2 часа. Женщина погибла в ДТП сразу после похорон сына
В ведомстве пояснили, что водитель также наехал на два автомобиля. Его доставили в местный отдел полиции для освидетельствования на состояние опьянения, результат отрицательный. Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства случившегося.
 
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Красноярский крайБогучанский районПроисшествия
 
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