В Красноярском крае внедорожник наехал на двух детей и мужчину
15:07 27.10.2020 (обновлено: 15:18 27.10.2020)
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюВ поселке Таежный водитель автомобиля "КИА Спортейдж" допустил наезд на 59-летнего мужчину, стоявшего на обочине, и двух 11-летних мальчиков, вышедших из магазина
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Водитель внедорожника наехал на двух детей и мужчину, выходящих из магазина в Богучанском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Сегодня (во вторник) в поселке Таежный водитель автомобиля Kia Sportage допустил наезд на 59-летнего мужчину, стоявшего на обочине, и двух 11-летних мальчиков, вышедших из магазина. Пешеход-мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, один из мальчиков госпитализирован", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что водитель также наехал на два автомобиля. Его доставили в местный отдел полиции для освидетельствования на состояние опьянения, результат отрицательный. Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства случившегося.