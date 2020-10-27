https://ria.ru/20201027/vnedorozhnik-1581767835.html

В Красноярском крае внедорожник наехал на двух детей и мужчину

Водитель внедорожника наехал на двух детей и мужчину, выходящих из магазина в Богучанском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:07

2020-10-27T15:07

2020-10-27T15:18

красноярский край

богучанский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581768497_0:125:1333:875_1400x0_80_0_0_059d13f610a640c82995a03a0178c105.jpg

<strong>КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Водитель внедорожника наехал на двух детей и мужчину, выходящих из магазина в <a href="http://ria.ru/location_Boguchanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Богучанском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве пояснили, что водитель также наехал на два автомобиля. Его доставили в местный отдел полиции для освидетельствования на состояние опьянения, результат отрицательный. Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства случившегося.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/dtp-1581718157.html

1

красноярский край

богучанский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, богучанский район, происшествия