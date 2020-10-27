https://ria.ru/20201027/vizy-1581684793.html

Посольство РФ раскритиковало ограничения по визам для журналистов в США

Посольство России раскритиковало предложенные в США ограничения по визам для журналистов, заявив, что в силу принципа взаимности они могут повредить и... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T02:12

2020-10-27T02:12

2020-10-27T02:12

россия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Посольство <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> раскритиковало предложенные в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ограничения по визам для журналистов, заявив, что в силу принципа взаимности они могут повредить и американским журналистам за рубежом."Неоправданное усложнение бюрократических процедур и создание искусственных барьеров для нормальной работы иностранных журналистов не соотносится с понятиями свободы слова и равного доступа к информации. Причины подобных действий также не ясны, что не позволяет оценить их практическую значимость. Более того, исходя из действующего в международных отношениях принципа взаимности, предлагаемые МВБ меры могут отрицательно сказаться на работе американских репортеров за рубежом", - заявили в российском посольстве."Исходим из того, что существующие правила, предусматривающие возможность для представителей СМИ осуществлять свою профессиональную деятельность по истечении сроков действия визы категории "I" (до момента выезда за пределы США), в наибольшей степени отвечают интересам всех заинтересованных сторон", - заявили в посольстве.

https://ria.ru/20201025/viza-1581433266.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, в мире