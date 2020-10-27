https://ria.ru/20201027/vizy-1581684793.html
Посольство РФ раскритиковало ограничения по визам для журналистов в США
Посольство России раскритиковало предложенные в США ограничения по визам для журналистов, заявив, что в силу принципа взаимности они могут повредить и... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T02:12
2020-10-27T02:12
2020-10-27T02:12
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сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Посольство <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> раскритиковало предложенные в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ограничения по визам для журналистов, заявив, что в силу принципа взаимности они могут повредить и американским журналистам за рубежом."Неоправданное усложнение бюрократических процедур и создание искусственных барьеров для нормальной работы иностранных журналистов не соотносится с понятиями свободы слова и равного доступа к информации. Причины подобных действий также не ясны, что не позволяет оценить их практическую значимость. Более того, исходя из действующего в международных отношениях принципа взаимности, предлагаемые МВБ меры могут отрицательно сказаться на работе американских репортеров за рубежом", - заявили в российском посольстве."Исходим из того, что существующие правила, предусматривающие возможность для представителей СМИ осуществлять свою профессиональную деятельность по истечении сроков действия визы категории "I" (до момента выезда за пределы США), в наибольшей степени отвечают интересам всех заинтересованных сторон", - заявили в посольстве.
https://ria.ru/20201025/viza-1581433266.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.
Посольство России
раскритиковало предложенные в США
ограничения по визам для журналистов, заявив, что в силу принципа взаимности они могут повредить и американским журналистам за рубежом.
"Предлагаемые Министерством внутренней безопасности (МВБ) нововведения, связанные с пересмотром порядка выдачи виз категории "I", существенно осложняют профессиональную деятельность иностранных журналистов в Соединенных Штатах. В частности, ограничение предельных сроков пребывания сотрудников зарубежных СМИ 240 днями (с возможностью пролонгации до 480 дней) не позволит им последовательно освещать локальные события. Они будут вынуждены на значительное время покидать территорию США для получения новой визы", - говорится в комментарии посольства, направленном на американский правительственный портал regulations.gov в рамках процедуры общественного обсуждения предложения МВБ о пересмотре порядка выдачи виз категории "I".
"Неоправданное усложнение бюрократических процедур и создание искусственных барьеров для нормальной работы иностранных журналистов не соотносится с понятиями свободы слова и равного доступа к информации. Причины подобных действий также не ясны, что не позволяет оценить их практическую значимость. Более того, исходя из действующего в международных отношениях принципа взаимности, предлагаемые МВБ меры могут отрицательно сказаться на работе американских репортеров за рубежом", - заявили в российском посольстве.
"Исходим из того, что существующие правила, предусматривающие возможность для представителей СМИ осуществлять свою профессиональную деятельность по истечении сроков действия визы категории "I" (до момента выезда за пределы США), в наибольшей степени отвечают интересам всех заинтересованных сторон", - заявили в посольстве.