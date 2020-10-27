Онлайн-конференция о развитии розничной торговли российским вином
11:39 27.10.2020 (обновлено: 16:08 27.10.2020)
28 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Вино России в ритейле".
Задать вопрос
Участники:
- заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир ИОНКИН;
- директор Союза независимых сетей России Сергей КУЗНЕЦОВ;
- директор Ассоциации производителей игристых вин Алан СОКОЛОВ;
- директор по развитию продаж вина Южной винной компании Вячеслав МЕРКУЛОВ;
- генеральный директор компании "Агролайн" Леон ДАВЫДОВ;
- руководитель портала "Алкоэксперт" Юрий ЮДИЧ;
- заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу компании POZIS Булат ХАСАНОВ;
- руководители категории "вино", представители федеральных торговых сетей России: "Магнит" – Сергей ЛЕВОЖИНСКИЙ, Х5 Retail Group – Наталья ШЕСТАК, Артур ГАФАРОВ, "Метро Кэш энд Кэрри Россия" – Татьяна ОРЛОВА, "Зельгрос" – Сергей ЕГОРОВ, "Ашан Ритейл Россия" – Галина СЫСОЕВА, Ольга КОЛМАКОВА.
Модератор – председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий МЕРКУШЕВ.
В ходе мероприятия будут обсуждены перспективы развития розничной торговли российским вином и импортозамещения в отрасли после вступления в силу ФЗ № 468.
Также участники мероприятия рассмотрят следующие темы:
- закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" и его влияние на изменения в российском ритейле;
- российское вино на фоне мировых трендов - что нужно потребителю;
- российские вина vs "недорогой" импорт;
- формирование минимальной цены на игристые и тихие вина, а также коньяк;
- ЗГУ/ЗНМП – мнение ритейла;
- импортозамещение торгового оборудования.
Организаторы конференции – Черноморский форум виноделия, компании POZIS и "Агролайн".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир ИОНКИН;
- директор Союза независимых сетей России Сергей КУЗНЕЦОВ;
- директор Ассоциации производителей игристых вин Алан СОКОЛОВ;
- директор по развитию продаж вина Южной винной компании Вячеслав МЕРКУЛОВ;
- генеральный директор компании "Агролайн" Леон ДАВЫДОВ;
- руководитель портала "Алкоэксперт" Юрий ЮДИЧ;
- заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу компании POZIS Булат ХАСАНОВ;
- руководители категории "вино", представители федеральных торговых сетей России: "Магнит" – Сергей ЛЕВОЖИНСКИЙ, Х5 Retail Group – Наталья ШЕСТАК, Артур ГАФАРОВ, "Метро Кэш энд Кэрри Россия" – Татьяна ОРЛОВА, "Зельгрос" – Сергей ЕГОРОВ, "Ашан Ритейл Россия" – Галина СЫСОЕВА, Ольга КОЛМАКОВА.
Модератор – председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий МЕРКУШЕВ.
В ходе мероприятия будут обсуждены перспективы развития розничной торговли российским вином и импортозамещения в отрасли после вступления в силу ФЗ № 468.
Также участники мероприятия рассмотрят следующие темы:
- закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" и его влияние на изменения в российском ритейле;
- российское вино на фоне мировых трендов - что нужно потребителю;
- российские вина vs "недорогой" импорт;
- формирование минимальной цены на игристые и тихие вина, а также коньяк;
- ЗГУ/ЗНМП – мнение ритейла;
- импортозамещение торгового оборудования.
Организаторы конференции – Черноморский форум виноделия, компании POZIS и "Агролайн".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru