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Онлайн-конференция о развитии розничной торговли российским вином
28 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Вино России в ритейле".
2020-10-27T11:39
2020-10-27T16:08
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201028/952956447.html">Задать вопрос</a></strong> <br><br><strong>Участники:</strong><br>- заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир ИОНКИН;<br>- директор Союза независимых сетей России Сергей КУЗНЕЦОВ;<br>- директор Ассоциации производителей игристых вин Алан СОКОЛОВ;<br>- директор по развитию продаж вина Южной винной компании Вячеслав МЕРКУЛОВ;<br>- генеральный директор компании "Агролайн" Леон ДАВЫДОВ;<br>- руководитель портала "Алкоэксперт" Юрий ЮДИЧ;<br>- заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу компании POZIS Булат ХАСАНОВ;<br>- руководители категории "вино", представители федеральных торговых сетей России: "Магнит" – Сергей ЛЕВОЖИНСКИЙ, Х5 Retail Group – Наталья ШЕСТАК, Артур ГАФАРОВ, "Метро Кэш энд Кэрри Россия" – Татьяна ОРЛОВА, "Зельгрос" – Сергей ЕГОРОВ, "Ашан Ритейл Россия" – Галина СЫСОЕВА, Ольга КОЛМАКОВА.<br><br>Модератор – председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий МЕРКУШЕВ.<br><br>В ходе мероприятия будут обсуждены перспективы развития розничной торговли российским вином и импортозамещения в отрасли после вступления в силу ФЗ № 468. <br><br>Также участники мероприятия рассмотрят следующие темы:<br>- закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" и его влияние на изменения в российском ритейле;<br>- российское вино на фоне мировых трендов - что нужно потребителю;<br>- российские вина vs "недорогой" импорт;<br>- формирование минимальной цены на игристые и тихие вина, а также коньяк;<br>- ЗГУ/ЗНМП – мнение ритейла;<br>- импортозамещение торгового оборудования.<br><br>Организаторы конференции – Черноморский форум виноделия, компании POZIS и "Агролайн".<br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о развитии розничной торговли российским вином

11:39 27.10.2020 (обновлено: 16:08 27.10.2020)
 
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28 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Вино России в ритейле".
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Участники:
- заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир ИОНКИН;
- директор Союза независимых сетей России Сергей КУЗНЕЦОВ;
- директор Ассоциации производителей игристых вин Алан СОКОЛОВ;
- директор по развитию продаж вина Южной винной компании Вячеслав МЕРКУЛОВ;
- генеральный директор компании "Агролайн" Леон ДАВЫДОВ;
- руководитель портала "Алкоэксперт" Юрий ЮДИЧ;
- заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу компании POZIS Булат ХАСАНОВ;
- руководители категории "вино", представители федеральных торговых сетей России: "Магнит" – Сергей ЛЕВОЖИНСКИЙ, Х5 Retail Group – Наталья ШЕСТАК, Артур ГАФАРОВ, "Метро Кэш энд Кэрри Россия" – Татьяна ОРЛОВА, "Зельгрос" – Сергей ЕГОРОВ, "Ашан Ритейл Россия" – Галина СЫСОЕВА, Ольга КОЛМАКОВА.

Модератор – председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий МЕРКУШЕВ.

В ходе мероприятия будут обсуждены перспективы развития розничной торговли российским вином и импортозамещения в отрасли после вступления в силу ФЗ № 468.

Также участники мероприятия рассмотрят следующие темы:
- закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" и его влияние на изменения в российском ритейле;
- российское вино на фоне мировых трендов - что нужно потребителю;
- российские вина vs "недорогой" импорт;
- формирование минимальной цены на игристые и тихие вина, а также коньяк;
- ЗГУ/ЗНМП – мнение ритейла;
- импортозамещение торгового оборудования.

Организаторы конференции – Черноморский форум виноделия, компании POZIS и "Агролайн".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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