https://ria.ru/20201027/verifikatsiya-1581786341.html
Рябков прокомментировал предложение США по верификации
Москва не приемлет предложение США по верификации в рамках ДСНВ, в их версии это, по сути, установление внешнего контроля за наиболее чувствительными элементами РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:42
2020-10-27T16:42
2020-10-27T19:39
дональд трамп
владимир путин
россия
договор снв-3
сергей рябков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Москва не приемлет предложение <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по верификации в рамках <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">ДСНВ</a>, в их версии это, по сути, установление внешнего контроля за наиболее чувствительными элементами обеспечения всей системы российской национальной безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>."Это одно из их требований, от которых они не отказываются", - сказал Рябков.По его словам Россия "на такое предложение не может пойти по высшим соображениям".США, спекулируя на теме продления ДСНВ-3, пытаются "всучить" России далеко идущие и ничем не обоснованные обязательства по верификации, продолжил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Москва рассматривает верификацию в рамках ДСНВ как "вишенку на тортике", дискуссии на эту тему должны венчать переговорный процесс по договору, а не начинать его, добавил Сергей Рябков.Ранее советник президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что вопрос о продлении ДСНВ еще не решен, Вашингтон предложит "что-то" в ближайшие дни или на следующей неделе. Он подчеркнул, что США, вероятно, заключат сделку, "при условии, что мы сможем получить подходящую верификацию по заморозке" арсеналов.Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20201021/vooruzheniya-1580918219.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/putin-1581077894.html
1
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год
Владимир Путин предложил продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на год без условий с последующими переговорами.
2020-10-27T16:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир путин, россия, договор снв-3, сергей рябков, сша, в мире
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Москва не приемлет предложение США
по верификации в рамках ДСНВ
, в их версии это, по сути, установление внешнего контроля за наиболее чувствительными элементами обеспечения всей системы российской национальной безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Это одно из их требований, от которых они не отказываются", - сказал Рябков.
"У нас полное впечатление, что американцам никакие договоренности не нужны, по сути и по смыслу, им нужна только верификация. А верификация, в том виде, как она предлагается ими, это, по существу, установление внешнего контроля за наиболее чувствительными элементами обеспечения всей системы нашей национальной безопасности. Такое для нас неприемлемо", - подчеркнул замглавы российского МИД.
По его словам Россия "на такое предложение не может пойти по высшим соображениям".
США, спекулируя на теме продления ДСНВ-3, пытаются "всучить" России далеко идущие и ничем не обоснованные обязательства по верификации, продолжил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Попытки США спекулировать на интересе к продлению ДСНВ-3, пытаясь нам под это дело "всучить" обязательства (по верификации - ред.) настолько далеко идущие и ничем не обоснованные - потому что мы и близко не подошли к пониманию, в чем суть и содержательная сторона будущей договоренности - такого рода попытки обречены на провал", - заявил Рябков, комментируя то, что представители администрации президента США Дональда Трампа продолжают настаивать на том, что возможное рамочное соглашение с РФ по продлению ДСНВ-3 должно быть верифицируемо.
Москва рассматривает верификацию в рамках ДСНВ как "вишенку на тортике", дискуссии на эту тему должны венчать переговорный процесс по договору, а не начинать его, добавил Сергей Рябков.
"Мы верификацию рассматриваем как вишенку на тортике, если хотите - это то, что должно увенчать собой базовую договоренность об охвате и параметрах будущего возможного соглашения. Или понимания, если употреблять более облегченную форму для изложения этого", - заявил Рябков.
Ранее советник президента США Дональда Трампа
по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что вопрос о продлении ДСНВ еще не решен, Вашингтон предложит "что-то" в ближайшие дни или на следующей неделе. Он подчеркнул, что США, вероятно, заключат сделку, "при условии, что мы сможем получить подходящую верификацию по заморозке" арсеналов.
Президент России Владимир Путин
16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.