https://ria.ru/20201027/verifikatsiya-1581786341.html

Рябков прокомментировал предложение США по верификации

Москва не приемлет предложение США по верификации в рамках ДСНВ, в их версии это, по сути, установление внешнего контроля за наиболее чувствительными элементами РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:42

2020-10-27T16:42

2020-10-27T19:39

дональд трамп

владимир путин

россия

договор снв-3

сергей рябков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Москва не приемлет предложение <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по верификации в рамках <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">ДСНВ</a>, в их версии это, по сути, установление внешнего контроля за наиболее чувствительными элементами обеспечения всей системы российской национальной безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>."Это одно из их требований, от которых они не отказываются", - сказал Рябков.По его словам Россия "на такое предложение не может пойти по высшим соображениям".США, спекулируя на теме продления ДСНВ-3, пытаются "всучить" России далеко идущие и ничем не обоснованные обязательства по верификации, продолжил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Москва рассматривает верификацию в рамках ДСНВ как "вишенку на тортике", дискуссии на эту тему должны венчать переговорный процесс по договору, а не начинать его, добавил Сергей Рябков.Ранее советник президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что вопрос о продлении ДСНВ еще не решен, Вашингтон предложит "что-то" в ближайшие дни или на следующей неделе. Он подчеркнул, что США, вероятно, заключат сделку, "при условии, что мы сможем получить подходящую верификацию по заморозке" арсеналов.Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201021/vooruzheniya-1580918219.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/putin-1581077894.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год Владимир Путин предложил продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на год без условий с последующими переговорами. 2020-10-27T16:42 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир путин, россия, договор снв-3, сергей рябков, сша, в мире