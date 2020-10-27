https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581792032.html

Вакцину "Спутник V" направили на преквалификацию в ВОЗ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:05

2020-10-27T17:05

2020-10-27T17:46

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

воз

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) направил во Всемирную организацию здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию вакцины против коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>".Программа <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по преквалификации — это единственная глобальная программа по обеспечению качества лекарственных средств. Ее координирует ВОЗ. Организация оценивает качество, безопасность и эффективность препаратов. При условии соответствия требованиям и стандартам лекарство вносят в перечень, который используют международные закупочные организации и страны для управления массовыми закупками лекарственных средств.В условиях пандемии ускоренная регистрация вакцины позволит сделать препарат доступным для всего мира в более короткие сроки по сравнению с обычными процедурами. Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581758945.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

Афан Сасаин Чипизация и стерилизация что ли? 82

ralf4002 Не от каждого возбудителя можно обеспечить пожизненную защиту. В случае оспы, ветрянки и т.п. - защита пожизненная. В случае того же гриппа - прививаемся каждый год. И не от качества вакцины это зависит. Видимо, с коронавирусом будет примерно так же, и прививаться таки придется регулярно. Так что - вакцина есть. Эффективная, что доказано всем комплексом испытаний. Первая в мире, что опять-таки доказано объективно. Но сам возбудитель таков, что от него (пока) не удается обеспечить пожизненную защиту. Так вижу. 54

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-10-27T17:05 true PT3M03S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, воз, в мире