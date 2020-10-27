Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201027/sviridova-1581774652.html
"Старая и страшная": 58-летняя Свиридова удивила фанатов "честным" фото
Певица Алена Свиридова опубликовала в Instagram свое "честное" фото без фильтров и обработки, чем вызвала бурную реакцию поклонников. Они оставили под постом... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:37
2020-10-27T15:37
шоубиз
алена свиридова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581774322_0:363:1080:971_1400x0_80_0_0_c06469211fbeee1db8334f3715618aea.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Alena_Sviridova/" target="_blank" data-auto="true">Алена Свиридова</a> опубликовала в Instagram свое "честное" фото без фильтров и обработки, чем вызвала бурную реакцию поклонников. Они оставили под постом более тысячи комментариев.На размещенном селфи 58-летняя Свиридова запечатлела себя на фоне природы без макияжа. Она отметила, что никогда не ретуширует свои фотографии и обратилась с хейтерам: "Пусть пишут, что я и страшная, и старая, и накрасилась хоть бы, не позорилась. Пусть. Вероятно, эти писатели думают, что я не замечаю морщинок вокруг глаз, неидеальных ракурсов или освещения". Певица добавила, что совсем не стесняется того, что она, как и все люди, стареет.Поклонники восхитились честностью звезды, ее натуральной красотой и заявили, что устали от "глянца":— Вы прекрасны. Глядя на вас такую, с морщинками, мне нестрашно стареть. Всем бы так выглядеть.— Вы такая красавица в любом возрасте!— Не прячетесь за ретушь. Горжусь Вами!— Это кто же написал про "страшную и старую"? Я лично вижу красивую женщину средних лет.— Я за натуральность! Восхищаюсь вами!— И правильно, что не считаете людей за дураков. Когда смотрю на фото <a href="http://ria.ru/person_Babkina_Nadezhda/" target="_blank" data-auto="true">Бабкиной</a> или Успенской, а потом на их же фото 30-летней давности, так их жалко...
https://ria.ru/20200131/1563928713.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581774322_0:269:1080:1079_1400x0_80_0_0_b00a7c7a84196265320f18d0067f3345.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алена свиридова

"Старая и страшная": 58-летняя Свиридова удивила фанатов "честным" фото

15:37 27.10.2020
 
© Фото : Instagram-аккаунт @alenasviridova Фото, опубликованное в инстаграме Алены Свиридовой
Фото, опубликованное в инстаграме Алены Свиридовой - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : Instagram-аккаунт @alenasviridova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Певица Алена Свиридова опубликовала в Instagram свое "честное" фото без фильтров и обработки, чем вызвала бурную реакцию поклонников. Они оставили под постом более тысячи комментариев.
На размещенном селфи 58-летняя Свиридова запечатлела себя на фоне природы без макияжа. Она отметила, что никогда не ретуширует свои фотографии и обратилась с хейтерам:
"Пусть пишут, что я и страшная, и старая, и накрасилась хоть бы, не позорилась. Пусть. Вероятно, эти писатели думают, что я не замечаю морщинок вокруг глаз, неидеальных ракурсов или освещения". Певица добавила, что совсем не стесняется того, что она, как и все люди, стареет.
Поклонники восхитились честностью звезды, ее натуральной красотой и заявили, что устали от "глянца":
— Вы прекрасны. Глядя на вас такую, с морщинками, мне нестрашно стареть. Всем бы так выглядеть.
— Вы такая красавица в любом возрасте!
— Не прячетесь за ретушь. Горжусь Вами!
— Это кто же написал про "страшную и старую"? Я лично вижу красивую женщину средних лет.
— Я за натуральность! Восхищаюсь вами!
— И правильно, что не считаете людей за дураков. Когда смотрю на фото Бабкиной или Успенской, а потом на их же фото 30-летней давности, так их жалко...
Международный музыкальный фестиваль Жара. День третий - РИА Новости, 1920, 31.01.2020
31 января, 08:00Туризм
Алена Свиридова — о городе мечты, любимой еде и морском приключении
 
Обсудить0
ШоубизАлена Свиридова
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния