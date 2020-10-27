https://ria.ru/20201027/sviridova-1581774652.html
"Старая и страшная": 58-летняя Свиридова удивила фанатов "честным" фото
Певица Алена Свиридова опубликовала в Instagram свое "честное" фото без фильтров и обработки, чем вызвала бурную реакцию поклонников. Они оставили под постом... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:37
2020-10-27T15:37
2020-10-27T15:37
шоубиз
алена свиридова
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Alena_Sviridova/" target="_blank" data-auto="true">Алена Свиридова</a> опубликовала в Instagram свое "честное" фото без фильтров и обработки, чем вызвала бурную реакцию поклонников. Они оставили под постом более тысячи комментариев.На размещенном селфи 58-летняя Свиридова запечатлела себя на фоне природы без макияжа. Она отметила, что никогда не ретуширует свои фотографии и обратилась с хейтерам: "Пусть пишут, что я и страшная, и старая, и накрасилась хоть бы, не позорилась. Пусть. Вероятно, эти писатели думают, что я не замечаю морщинок вокруг глаз, неидеальных ракурсов или освещения". Певица добавила, что совсем не стесняется того, что она, как и все люди, стареет.Поклонники восхитились честностью звезды, ее натуральной красотой и заявили, что устали от "глянца":— Вы прекрасны. Глядя на вас такую, с морщинками, мне нестрашно стареть. Всем бы так выглядеть.— Вы такая красавица в любом возрасте!— Не прячетесь за ретушь. Горжусь Вами!— Это кто же написал про "страшную и старую"? Я лично вижу красивую женщину средних лет.— Я за натуральность! Восхищаюсь вами!— И правильно, что не считаете людей за дураков. Когда смотрю на фото <a href="http://ria.ru/person_Babkina_Nadezhda/" target="_blank" data-auto="true">Бабкиной</a> или Успенской, а потом на их же фото 30-летней давности, так их жалко...
https://ria.ru/20200131/1563928713.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алена свиридова
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.
Певица Алена Свиридова
опубликовала в Instagram свое "честное" фото без фильтров и обработки, чем вызвала бурную реакцию поклонников. Они оставили под постом более тысячи комментариев.
На размещенном селфи 58-летняя Свиридова запечатлела себя на фоне природы без макияжа. Она отметила, что никогда не ретуширует свои фотографии и обратилась с хейтерам:
"Пусть пишут, что я и страшная, и старая, и накрасилась хоть бы, не позорилась. Пусть. Вероятно, эти писатели думают, что я не замечаю морщинок вокруг глаз, неидеальных ракурсов или освещения". Певица добавила, что совсем не стесняется того, что она, как и все люди, стареет.
Поклонники восхитились честностью звезды, ее натуральной красотой и заявили, что устали от "глянца":
— Вы прекрасны. Глядя на вас такую, с морщинками, мне нестрашно стареть. Всем бы так выглядеть.
— Вы такая красавица в любом возрасте!
— Не прячетесь за ретушь. Горжусь Вами!
— Это кто же написал про "страшную и старую"? Я лично вижу красивую женщину средних лет.
— Я за натуральность! Восхищаюсь вами!
— И правильно, что не считаете людей за дураков. Когда смотрю на фото Бабкиной
или Успенской, а потом на их же фото 30-летней давности, так их жалко...