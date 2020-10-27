https://ria.ru/20201027/sudi-1581734015.html

Путин подписал закон об уголовном наказании третейских судей за коррупцию

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности за подкуп третейских судей, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:45

2020-10-27T12:45

2020-10-27T12:45

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал федеральный закон об уголовной ответственности за подкуп третейских судей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.Проект закона был разработан для реализации рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) по итогам оценки в РФ национального законодательства и практики борьбы с коррупцией, где предписано однозначно криминализировать подкуп национальных и иностранных третейских судей. Уголовный кодекс РФ дополняется статьей, предусматривающей уголовную ответственность за подкуп арбитра (третейского судьи) и за незаконное получение арбитром денег и иных ценностей или услуг.Такой подкуп будет наказываться штрафом до 400 тысяч рублей, ограничением или лишением свободы до двух лет либо исправительными работами на аналогичный срок со штрафом в размере пятикратной суммы подкупа.Подкуп в крупном размере будет наказываться штрафом до полутора миллионов рублей или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы подкупа.Подкуп в особо крупном размере будет караться штрафом в размере семидесятикратной суммы подкупа или лишением свободы до восьми лет со штрафом до сорокакратной суммы подкупа.Значительным размером подкупа арбитра признаётся сумма денег, стоимость ценных бумаг или услуг имущественного характера свыше 25 тысяч ролей, крупным размером подкупа - свыше 150 тысяч рублей, особо крупным - свыше одного миллиона рублей.

https://ria.ru/20201027/vyplaty-1581726542.html

https://ria.ru/20201027/putin-1581683372.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика