Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201027/sudi-1581734015.html
Путин подписал закон об уголовном наказании третейских судей за коррупцию
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности за подкуп третейских судей, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:45
2020-10-27T12:45
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_0:179:3006:1870_1400x0_80_0_0_624d70818e67f45d0024102254422d2c.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал федеральный закон об уголовной ответственности за подкуп третейских судей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.Проект закона был разработан для реализации рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) по итогам оценки в РФ национального законодательства и практики борьбы с коррупцией, где предписано однозначно криминализировать подкуп национальных и иностранных третейских судей. Уголовный кодекс РФ дополняется статьей, предусматривающей уголовную ответственность за подкуп арбитра (третейского судьи) и за незаконное получение арбитром денег и иных ценностей или услуг.Такой подкуп будет наказываться штрафом до 400 тысяч рублей, ограничением или лишением свободы до двух лет либо исправительными работами на аналогичный срок со штрафом в размере пятикратной суммы подкупа.Подкуп в крупном размере будет наказываться штрафом до полутора миллионов рублей или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы подкупа.Подкуп в особо крупном размере будет караться штрафом в размере семидесятикратной суммы подкупа или лишением свободы до восьми лет со штрафом до сорокакратной суммы подкупа.Значительным размером подкупа арбитра признаётся сумма денег, стоимость ценных бумаг или услуг имущественного характера свыше 25 тысяч ролей, крупным размером подкупа - свыше 150 тысяч рублей, особо крупным - свыше одного миллиона рублей.
https://ria.ru/20201027/vyplaty-1581726542.html
https://ria.ru/20201027/putin-1581683372.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_138:0:2869:2048_1400x0_80_0_0_3dd94b529926e313a95e993de6ef20c0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, политика

Путин подписал закон об уголовном наказании третейских судей за коррупцию

12:45 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности за подкуп третейских судей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 12:09
Путин продлил на полгода выплаты на детей без очной подачи заявлений
Проект закона был разработан для реализации рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) по итогам оценки в РФ национального законодательства и практики борьбы с коррупцией, где предписано однозначно криминализировать подкуп национальных и иностранных третейских судей. Уголовный кодекс РФ дополняется статьей, предусматривающей уголовную ответственность за подкуп арбитра (третейского судьи) и за незаконное получение арбитром денег и иных ценностей или услуг.
Такой подкуп будет наказываться штрафом до 400 тысяч рублей, ограничением или лишением свободы до двух лет либо исправительными работами на аналогичный срок со штрафом в размере пятикратной суммы подкупа.
Подкуп в крупном размере будет наказываться штрафом до полутора миллионов рублей или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы подкупа.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 01:24
Путин поручил увеличить размер больничных родителям детей до семи лет
Подкуп в особо крупном размере будет караться штрафом в размере семидесятикратной суммы подкупа или лишением свободы до восьми лет со штрафом до сорокакратной суммы подкупа.
Значительным размером подкупа арбитра признаётся сумма денег, стоимость ценных бумаг или услуг имущественного характера свыше 25 тысяч ролей, крупным размером подкупа - свыше 150 тысяч рублей, особо крупным - свыше одного миллиона рублей.
 
Обсудить0
Владимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния