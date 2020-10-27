Власти Кубани планируют в 2020 году достроить 119 проблемных домов в крае
КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Власти Краснодарского края в текущем году планируют достроить 119 проблемных объектов, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году, сообщает администрация региона.
"В этом году в регионе запланировано достроить 119 проблемных объектов. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Часть домов уже введена в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца года необходимо завершить еще 87 объектов. "Все эти дома должны находиться на особом контроле. Жители края ждут от нас результат. Особое внимание хочу сегодня обратить на муниципалитеты с наибольшим количеством обманутых дольщиков – это Краснодар, Сочи и Новороссийск. На эти города приходится более 18 тысяч дольщиков", - приводятся слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Как уточнили в администрации, Краснодар уже получил 1 миллиард рублей краевых средств на завершение пяти сложных объектов. Дома уже достроены, жители получили ключи от 1,8 тысячи квартир.
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Ранее сообщалось, что ряд инвестиционно непривлекательных домов в краевой столице будет достраивать региональная госкомпания, созданная в 2019 году по поручению губернатора. Компания приступает к работам по завершению 8 литеров в ЖК: "Иван-да-Марья", "Парусная регата". Заказчиком выступает региональный Фонд защиты прав дольщиков.
Отмечается, что в целом в Краснодаре до конца года планируется сдать 38 объектов. В Сочи в 2019 году завершили 6 долгостроев, задача на этот год – ввести еще 37 объектов. Квартиры получат более 1,5 тысячи человек. В Новороссийске ЖК "Одиссей" будет сдан в конце текущего года. ЖК "Посейдон" и "Суджук-Кале" достроят в ближайшие два года. На эти три объекта приходится большинство обманутых дольщиков города.
"Глава региона Вениамин Кондратьев поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко в еженедельном режиме докладывать о ходе работ по завершению всех долгостроев", - добавили в ведомстве.