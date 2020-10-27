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Краснодарский край
https://ria.ru/20201027/stroitelstvo-1581794816.html
Власти Кубани планируют в 2020 году достроить 119 проблемных домов в крае
Власти Краснодарского края в текущем году планируют достроить 119 проблемных объектов, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:16
2020-10-27T17:16
краснодарский край
фонд защиты прав дольщиков
вениамин кондратьев
новороссийск
краснодар
сочи
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарского края</a> в текущем году планируют достроить 119 проблемных объектов, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году, сообщает администрация региона.Отмечается, что до конца года необходимо завершить еще 87 объектов. "Все эти дома должны находиться на особом контроле. Жители края ждут от нас результат. Особое внимание хочу сегодня обратить на муниципалитеты с наибольшим количеством обманутых дольщиков – это Краснодар, Сочи и Новороссийск. На эти города приходится более 18 тысяч дольщиков", - приводятся слова губернатора края <a href="https://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev" target="_blank">Вениамина Кондратьева</a>.Как уточнили в администрации, <a href="https://ria.ru/location_Krasnodar" target="_blank">Краснодар</a> уже получил 1 миллиард рублей краевых средств на завершение пяти сложных объектов. Дома уже достроены, жители получили ключи от 1,8 тысячи квартир.Ранее сообщалось, что ряд инвестиционно непривлекательных домов в краевой столице будет достраивать региональная госкомпания, созданная в 2019 году по поручению губернатора. Компания приступает к работам по завершению 8 литеров в ЖК: "Иван-да-Марья", "Парусная регата". Заказчиком выступает региональный Фонд защиты прав дольщиков.Отмечается, что в целом в Краснодаре до конца года планируется сдать 38 объектов. В Сочи в 2019 году завершили 6 долгостроев, задача на этот год – ввести еще 37 объектов. Квартиры получат более 1,5 тысячи человек. В Новороссийске ЖК "Одиссей" будет сдан в конце текущего года. ЖК "Посейдон" и "Суджук-Кале" достроят в ближайшие два года. На эти три объекта приходится большинство обманутых дольщиков города."Глава региона Вениамин Кондратьев поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко в еженедельном режиме докладывать о ходе работ по завершению всех долгостроев", - добавили в ведомстве.
https://realty.ria.ru/20201019/stroyki-1580485651.html
https://ria.ru/20200814/1575810433.html
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фонд защиты прав дольщиков, вениамин кондратьев, новороссийск, краснодар, сочи, краснодарский край, общество

Власти Кубани планируют в 2020 году достроить 119 проблемных домов в крае

17:16 27.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Власти Краснодарского края в текущем году планируют достроить 119 проблемных объектов, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году, сообщает администрация региона.

"В этом году в регионе запланировано достроить 119 проблемных объектов. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Часть домов уже введена в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца года необходимо завершить еще 87 объектов. "Все эти дома должны находиться на особом контроле. Жители края ждут от нас результат. Особое внимание хочу сегодня обратить на муниципалитеты с наибольшим количеством обманутых дольщиков – это Краснодар, Сочи и Новороссийск. На эти города приходится более 18 тысяч дольщиков", - приводятся слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Как уточнили в администрации, Краснодар уже получил 1 миллиард рублей краевых средств на завершение пяти сложных объектов. Дома уже достроены, жители получили ключи от 1,8 тысячи квартир.
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Ранее сообщалось, что ряд инвестиционно непривлекательных домов в краевой столице будет достраивать региональная госкомпания, созданная в 2019 году по поручению губернатора. Компания приступает к работам по завершению 8 литеров в ЖК: "Иван-да-Марья", "Парусная регата". Заказчиком выступает региональный Фонд защиты прав дольщиков.
Отмечается, что в целом в Краснодаре до конца года планируется сдать 38 объектов. В Сочи в 2019 году завершили 6 долгостроев, задача на этот год – ввести еще 37 объектов. Квартиры получат более 1,5 тысячи человек. В Новороссийске ЖК "Одиссей" будет сдан в конце текущего года. ЖК "Посейдон" и "Суджук-Кале" достроят в ближайшие два года. На эти три объекта приходится большинство обманутых дольщиков города.
"Глава региона Вениамин Кондратьев поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко в еженедельном режиме докладывать о ходе работ по завершению всех долгостроев", - добавили в ведомстве.
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Краснодарский крайФонд защиты прав дольщиковВениамин КондратьевНовороссийскКраснодарСочиКраснодарский крайОбщество
 
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