Брифинг о темпах роста цен на первичном рынке жилья в 2020 году
11:59 27.10.2020 (обновлено: 15:52 27.10.2020)
28 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет брифинг, посвященный презентации нового исследования ДОМ.РФ о темпах роста цен на первичном рынке жилья в 2020 году.
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Участники:
- руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил ГОЛЬДБЕРГ;
- заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита БЕЛОУСОВ;
- вице-президент Группы компаний "Инград" Артем БОРТНЕВСКИЙ;
- генеральный директор рейтингового агентства НКР Кирилл ЛУКАШУК.
В ходе мероприятия речь пойдет о динамике цен на протяжении 9 месяцев этого года, в том числе в период с начала пандемии, о том, какой класс жилья подорожал больше всего и насколько цены увеличились в среднем по России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил ГОЛЬДБЕРГ;
- заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита БЕЛОУСОВ;
- вице-президент Группы компаний "Инград" Артем БОРТНЕВСКИЙ;
- генеральный директор рейтингового агентства НКР Кирилл ЛУКАШУК.
В ходе мероприятия речь пойдет о динамике цен на протяжении 9 месяцев этого года, в том числе в период с начала пандемии, о том, какой класс жилья подорожал больше всего и насколько цены увеличились в среднем по России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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