https://ria.ru/20201027/stroitelstvo-1581724526.html

Брифинг о темпах роста цен на первичном рынке жилья в 2020 году

28 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет брифинг, посвященный презентации нового исследования ДОМ.РФ о темпах роста цен на первичном рынке жилья в 2020 году.

2020-10-27T11:59

2020-10-27T11:59

2020-10-27T15:52

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201028/952956513.html">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил ГОЛЬДБЕРГ;<br>- заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита БЕЛОУСОВ;<br>- вице-президент Группы компаний "Инград" Артем БОРТНЕВСКИЙ;<br>- генеральный директор рейтингового<strong> </strong>агентства НКР Кирилл ЛУКАШУК.<br><br>В ходе мероприятия речь пойдет о динамике цен на протяжении 9 месяцев этого года, в том числе в период с начала пандемии, о том, какой класс жилья подорожал больше всего и насколько цены увеличились в среднем по России.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы