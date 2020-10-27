https://ria.ru/20201027/strategiya-1581835726.html

Николаев: стратегия развития Арктики имеет огромное значение для Якутии

Указ об утверждении стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, подписанный президентом России, имеет РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T20:48

2020-10-27T20:48

2020-10-27T20:48

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

арктика

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Указ об утверждении стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, подписанный президентом России, имеет огромное значение для Якутии как крупнейшего арктического региона страны, заявил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a>."Сегодня развитие <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a> становится для <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> национальным приоритетом. Напомню, что за 2 месяца до принятия стратегии вступил в силу пакет федеральных законов, предусматривающих существенные преференции для инвесторов, работающих в Арктической зоне РФ. По сути, весь макрорегион получил статус экономической зоны. Логичное продолжение этой линии - стратегия развития Арктики и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. При этом я считаю очень важным, что во главе угла стоит не просто ускорение социально-экономического развития арктических территорий, а улучшение жизни людей, проживающих и работающих на этой территории", — сказал Николаев. Он отметил, что стратегия развития Арктики разрабатывалась, в первую очередь, министерством по развитию <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> и Арктики РФ, и Якутия с самого начала очень активно включилась в этот процесс. "При этом параллельно шла работа над стратегией развития арктической зоны Якутии, и основные положения нашей стратегии, которая была принята и утверждена в августе этого года, коррелируют с федеральным документом. Подходы к развитию экономических зон якутской Арктики, повышение транспортной доступности, экологическая безопасность – все это есть и в нашей республиканской стратегии, и в стратегии федеральной. Также в обоих документах уделяется внимание столь значимым для Якутии вопросам, как поддержка коренных малочисленных народов Севера и строительство на Крайнем Севере. И это, на мой взгляд, очень хороший пример взаимодействия между региональными и федеральными властями в области подготовки таких стратегических документов", — отметил Николаев.

https://ria.ru/20201027/aviatransport-1581757730.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, айсен николаев, арктика